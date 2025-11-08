Bộ Công an thông tin mới nhất về vụ án Ngân 98

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong vụ án DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can để điều tra về 3 hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

"Thời điểm này, vụ án đang tiếp tục trong quá trình điều tra và làm rõ. Bộ Công an sẽ có thông tin diễn biến mới vụ án", người phát ngôn Bộ Công an nói.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh "Ngân 98") để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Ngân 98 bị bắt tạm giam vì sản xuất, buôn bán hàng giả

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) là người thực tế điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh và hưởng lợi tại Công ty TNHH TM-DV ZuBu (do mẹ ruột đứng tên) và hộ kinh doanh ZuBu shop.

Từ năm 2021, Ngân đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Qua giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Đặc biệt nghiêm trọng, một số mẫu, điển hình là sản phẩm "viên rau củ Collagen", được xác định có chứa các chất cấm là sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong quá trình làm việc, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đã khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Mở rộng điều tra vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân, tức Ngân 98 thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với ca sĩ Lương Bằng Quang và một người khác.

Theo Phòng Tham mưu - Công an TP.HCM, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vào tháng 7/2024, Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho 1 đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành) để nhằm mục đích không bị xử lý.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội " Đưa hối lộ".

Đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ".

Tác giả: Trần Ngọc - Lê Hoàng

Nguồn tin: Báo VOV