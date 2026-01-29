BlackPink sắp tan rã?

BlackPink khép lại World tour Deadline bằng 3 đêm diễn tại Hong Kong - Ảnh: YG Entertainment

Theo News1, BlackPink vừa khép lại 3 đêm diễn thành công tại sân vận động Kai Tak, Hong Kong. Đây vừa là điểm dừng chân cuối cùng của World tour Deadline kéo dài gần 1 năm qua.

Khoảnh khắc 4 thành viên ôm nhau bật khóc trên sân khấu khiến khán giả không khỏi xúc động. Tuy nhiên điều này cũng khiến nhiều người hâm mộ và các hãng truyền thông quốc tế bày tỏ lo ngại đây có thể là lần cuối có thể nhìn thấy BlackPink biểu diễn đầy đủ đội hình.

Tương lai bất định của BlackPink

Ngày 27-1, tạp chí Forbes đăng tải bài viết với tiêu đề: "BlackPink vừa kết thúc tour diễn lớn nhất sự nghiệp. Liệu sẽ còn một lần nữa?".

Theo Forbes, khi phần encore khép lại, câu hỏi lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc không còn nằm ở những thành tựu BlackPink đã đạt được, mà là tương lai nào đang chờ đợi nhóm ở phía trước.

Forbes mô tả tương lai của BlackPink là một trong những "dấu hỏi lớn nhất của K-pop" ở thời điểm hiện tại.

Dù sắp trở lại với album nhưng tương lai 4 thành viên có tiếp tục đi tiếp với nhau không là rất mờ mịt - Ảnh: YG Entertainment

Dù cả 4 thành viên đã gia hạn hợp đồng hoạt động nhóm với YG Entertainment vào tháng 12-2023, họ lại không tiếp tục hợp đồng cá nhân mà lựa chọn con đường hoạt động độc lập.

Jennie thành lập công ty riêng Odd Atelier, Lisa ra mắt Lloud, Jisoo sáng lập Blissoo, trong khi Rosé ký hợp đồng với The Black Label - công ty con của YG Entertainment.

Đáng chú ý, YG Entertainment hiện vẫn chưa công bố thời hạn cụ thể của hợp đồng nhóm và theo giới trong ngành, các cuộc đàm phán mới có thể sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2026.

Forbes cũng nhắc đến mốc kỷ niệm 10 năm ra mắt của BlackPink vào tháng 8-2026 và việc phát hành mini album Deadline vào ngày 27-2.

Các hoạt động quảng bá album vào mùa xuân cũng như concert encore kỷ niệm vào mùa hè có thể trở thành yếu tố then chốt, hé lộ rõ hơn định hướng tương lai của nhóm.

World tour Deadline tạo cảm giác như là màn solo của 4 người hơn là 1 nhóm - Ảnh: YG Entertainment

Tuy nhiên Forbes cũng dẫn lại ý kiến trái chiều từ một bộ phận giới phê bình cho rằng World tour Deadline mang cảm giác như bốn nghệ sĩ solo cùng chia sẻ sân khấu hơn là một nhóm nhạc thống nhất, đặc biệt khi hai phần Act 2 và Act 4 hoàn toàn dành cho các sân khấu cá nhân.

Trong khi Rolling Stone cho rằng sự trưởng thành riêng của từng thành viên giúp BlackPink hợp tác hiệu quả hơn, thì một số đánh giá trên Ticketmaster lại nhận xét các thành viên trông khá mệt mỏi và tổng thể màn trình diễn thiếu sự hòa quyện.

Cùng thời điểm, tờ The Times of India cũng đăng tải bài viết với tiêu đề đặt nghi vấn về khả năng tan rã của BlackPink.

Dù vậy, việc tan rã chỉ dừng lại ở đồn đoán, các thành viên chưa từng khẳng định điều này - Ảnh: YG Entertainment

Theo The Times of India, hình ảnh 4 thành viên bật khóc và ôm chặt nhau trong đêm diễn cuối tại Hong Kong đã khiến tin đồn tan rã lan rộng, bất chấp việc nhóm vẫn chuẩn bị phát hành album mới trong thời gian tới.

Bài báo nhấn mạnh phát biểu đầy xúc động của Rosé trong phần kết chương trình: "Chúng ta phải ghi nhớ từng khoảnh khắc này trong tim, vì có lẽ chúng ta sẽ nhớ bầu không khí này trong một thời gian dài".

Cuối cùng, Forbes kết lại bằng việc nhắc lại chia sẻ của Rosé với The New York Times vào tháng 11-2024 rằng "tan rã chưa bao giờ là một lựa chọn". Tạp chí này cũng khẳng định BlackPink chấm dứt hoạt động nhóm, ngành công nghiệp K-pop sẽ mất đi nhóm nhạc nữ thành công nhất toàn cầu.

