Ban Tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 triển khai nhiệm vụ

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT năm 2026.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT năm 2026

Năm nay, tỉnh Nghệ An có 33 xã, phường tổ chức diễn tập. Nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1- Chuyển Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2 – Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 – Thực hành tác chiến phòng thủ.

Thượng tá Đậu Hồng Thắm – Phó Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kế hoạch tổ chức triển khai diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT năm 2026

Dự kiến thời gian thực hiện diễn tập diễn ra vào tháng 6, tháng 7/2026. Đối với các đơn vị diễn tập đáy cho tỉnh dự kiến vào tháng 10/2026. Đối với các xã tham gia thực binh cùng diễn tập KVPT dự kiến vào tháng 10/2026.

Đại tá Hoàng Đình Luân – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh lưu ý một số nội dung trong tổ chức diễn tập tại các xã, phường

Đại diện Ban Tổ chức Diễn tập tỉnh đã triển khai những nội dung chính của Kế hoạch diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT năm 2026 của Ban Tổ chức Diễn tập tỉnh, Kế hoạch tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT năm 2026 của UBND tỉnh; hướng dẫn, thống nhất hệ thống văn kiện diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương thảo luận nội dung liên quan đến diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, diễn tập tác chiến xã, phường là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Đây là năm đầu tiên tổ chức diễn tập khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; do vậy đề nghị các Sở, ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương ngoài nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2026.

Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức diễn tập nắm chắc nhiệm vụ, bổ sung vào nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức, dự thảo Kế hoạch diễn tập của UBND tỉnh, cơ quan thường trực tiếp thu hoàn thiện dự thảo. Bám sát Lịch thời gian diễn tập để chỉ đạo cơ quan, đơn vị địa phương làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập; tiến hành tập huấn, bồi dưỡng cho đạo diễn và khung diễn tập, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tiến độ công việc chuẩn bị diễn tập của các địa phương. Chỉ đạo, tổ chức thực hành diễn tập thực sự, thực tế, sát địa bàn, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với Công an và các Sở, ngành tham mưu kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương được giao nhiệm vụ diễn tập trong năm 2026 làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính thẩm định kinh phí diễn tập cho các địa phương, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ diễn tập.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo cơ quan thuộc quyền phối hợp các cơ quan liên quan triển khai công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập cho lực lượng Công an xã, phường và chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo các nội dung liên quan thực binh A2 trong diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT. Triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn các khu vực diễn tập; bảo đảm an toàn giao thông cho các thành phần tham gia diễn tập; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau diễn tập.

Đối với các xã, phường tham gia diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; chủ động xây dựng kế hoạch luyện tập, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, phương tiện và các mặt công tác bảo đảm cho diễn tập.

Trong quá trình tổ chức diễn tập phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Sau diễn tập cần tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, điều hành và phương án xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh ở cơ sở…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn