Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân

Trước đó, vào lúc 4h45’ ngày 26/11, tại thôn 7 Hải Trung, xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình), bà Lại Thị Hường (SN 1978) phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi phía trước nhà. Bà Hường đã đưa cháu bé về nhà và chăm sóc sức khỏe tạm thời, đồng thời thông báo chính quyền địa phương về sự việc.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Hải Hậu đã giao cháu bé cho Công an xã tiến hành lập biên bản sự việc.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước một nhà dân ở xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Qua xác minh, cháu bé là bé trai, sinh được khoảng 20 ngày tuổi, nặng 4 kg. Cháu được để trong giỏ nhựa màu trắng sữa, quấn chăn màu xanh nhạt, có mũ sơ sinh màu nước biển, mặc áo len kẻ trắng vàng, đi tất tay màu vàng, mặc bỉm màu trắng.

Ngoài ra, trong giỏ nhựa có 4 khăn tắm màu trắng và 2 đôi tất tay, 2 đôi tất chân màu vàng, không có giấy tờ kèm theo.

UBND xã Hải Hậu đã ra thông báo tìm cha, mẹ đẻ, thân nhân cháu bé trên. Trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ, thân nhân của trẻ bị bỏ rơi, UBND xã sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Sự

Nguồn tin: congly.vn