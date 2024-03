Bé trai khiến người mẹ đang ở nơi xứ người quặn thắt tim gan chỉ với mấy từ: 'Con nhớ mẹ'

Theo đó, người mẹ vì cuộc sống mưu sinh đã gửi con ở quê nhà cho người thân chăm sóc, còn mình thì sang nước ngoài đi xuất khẩu lao động.

Dù nhớ và thương con trai nhỏ nhưng để cuộc sống tương lai tốt hơn, người mẹ cũng không còn cách nào khác. Nhớ con, người mẹ mỗi tối đều trò chuyện với con khi thì qua điện thoại, khi thì qua camera.

Cũng như thường lệ, cậu bé ra sân và nói chuyện với mẹ qua camera. Thế nhưng, những lời mà cậu con trai nhỏ nói ra đã khiến người mẹ ở nơi xứ người quặn thắt tim gan.

"Mẹ về với con đi, con nhớ mẹ quá", cậu bé nói.

"Vài hôm nữa mẹ về", giọng người mẹ nghẹn ngào, vừa nói vừa trấn an con trai.

"Mẹ về với con đi, bây giờ con nhớ mẹ rồi", cậu bé nũng nịu.

"Con nhớ ai?", người mẹ hỏi.

"Con nhớ mẹ", cậu bé đáp lại.

Bé trai trò chuyện với mẹ qua camera

Ngay sau khi đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã bật khóc khi nghe được đoạn hội thoại ngắn này của 2 mẹ con. Không chỉ thương cậu bé, dân tình cũng hết sức đồng cảm với người mẹ, cũng vì cuộc sống còn khó khăn mà 2 mẹ con phải xa nhau một thời gian.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận như sau:

"Nghe con nói nhớ mẹ mà đứt ruột gan. Cố lên nhé 2 mẹ con, rồi sẽ sớm đoàn tụ với nhau thôi''

"Thương mẹ thương em bé, mẹ cố lên nhé, làm lụng vài năm kiếm tiền rồi về sống cùng con trai nhé. Ở xa thế này, thương đứt ruột gan"

"Cảnh này ai đi xuất khẩu lao động đều hiểu, đều buồn, đều muốn bật khóc. Các con ở quê nhà cố lên nhé, bố mẹ nơi xứ người cũng đang cố gắng vì các con".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn