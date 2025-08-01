Bé trai cứu bạn trong t.h.ả.m á.n ở Đắk Lắk: 'Cháu sợ lắm, nhưng phải cứu bạn'

Bức tường cao phía sau nhà cháu K. là nơi cháu P. trèo qua, được đưa vào nhà trốn tránh sự truy sát - Ảnh: TÂM AN

Sáng 14-9, một ngày sau biến cố, cháu T.C.K. (12 tuổi) vẫn còn bàng hoàng khi kể về giây phút sinh tử trong vụ thảm án kinh hoàng rạng sáng 13-9.

Kể lại chuyện, đôi tay K. vẫn run rẩy mỗi khi nhớ lại cảnh người bạn thân cùng xóm nhảy qua hàng rào trong tình trạng bê bết máu, cầu cứu trong đêm tối.

"Nếu không cứu, bạn sẽ nguy hiểm tính mạng"

Rạng sáng 13-9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao) đã dùng dao và búa truy sát 4 người trong gia đình chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, người sống như vợ chồng với Thuận).

Giữa khung cảnh tang thương, điều mang lại tia sáng là hành động dũng cảm của em K. khi liều mình cứu sống bạn hàng xóm là em Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng của chị H.).

K. nhớ lại khi em đang ngủ thì choàng tỉnh vì có tiếng la hét dữ dội. Chỉ ít phút sau, K. nghe âm thanh đập cửa dồn dập và tiếng kêu cứu yếu ớt của P..

Lúc mở cửa, K. thấy toàn thân P. bê bết máu. Còn phía nhà P. ầm ào giọng truy đuổi, kích động của một người đàn ông.

"Cháu mở cửa kéo bạn vào rồi khóa chặt cửa. Cháu sợ lắm, nhưng nếu không cứu thì tính mạng của bạn, của bà và chị gái cháu cũng nguy hiểm", K. run run kể.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (áo xanh) - đến thăm viếng gia đình các nạn nhân, động viên cháu K.

Trong căn nhà tối om, K. vội lấy khăn cầm máu cho P., đưa nước cho bạn uống rồi cố gắng trấn an để P. không ngất đi. "Ngoài kia, chú Thuận liên tục đập cửa, gào thét đòi truy sát. Cháu lo chú ấy phá cửa, nhưng chỉ biết ôm chặt cửa, chờ công an đến", K. kể.

Suốt từ 1 - 3h sáng 13-9, K. vừa chăm sóc bạn, vừa canh giữ cánh cửa mỏng manh. Đến khi công an có mặt, em mới dám mở cửa để lực lượng chức năng và bà con đưa P. đi cấp cứu.

"Đến giờ cháu vẫn rất sợ, nhưng không hối hận vì đã cứu được bạn", K. chia sẻ.

Tấm gương dũng cảm

Trong buổi viếng các nạn nhân, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đã trực tiếp động viên K. và cho biết sẽ đề xuất khen thưởng em.

"Trong hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm, cháu vẫn mưu trí, gan dạ để cứu bạn. Đây là tấm gương rất đáng khen, cần được biểu dương trong trường học để lan tỏa tinh thần dũng cảm, mưu trí giúp bảo vệ bản thân và bạn bè", ông Văn nói.

K. có hoàn cảnh rất đặc biệt. Cha mẹ bỏ đi khi em và chị gái (hơn K. 1 tuổi) còn nhỏ, cả hai phải nương nhờ bà nội trong căn nhà sát vách gia đình nạn nhân.

Khoảng 5 năm trở lại đây, người bà bị tai biến, gần như nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ sự giúp đỡ của xóm giềng.

Ông Nguyễn Thiên Văn (bìa phải) cảm phục sự dũng cảm của cháu K. và mong lan tỏa hình ảnh đẹp

Hằng ngày, K. cùng chị thay nhau chăm sóc bà, rồi em đi bộ gần 3km đến trường. Cơm áo vốn chật vật, nay lại gồng gánh thêm nỗi ám ảnh sau biến cố. "Cháu không có tình thương của cha mẹ từ nhỏ, nên chỉ biết học thật giỏi để thay đổi cuộc sống", K. tâm sự.

Biết hoàn cảnh của K., ông Văn cho biết chính quyền địa phương và nhà trường sẽ sớm trao học bổng để em tiếp tục học tập. Đồng thời, các đoàn thể sẽ đồng hành, hỗ trợ lâu dài để em vượt qua khó khăn.

Ngay tại buổi thăm sáng nay, ông Văn đã trích tiền cá nhân gửi tặng K. nhằm giúp em trang trải phần nào chi phí trước mắt.

Nhiều người dân trong vùng khi nhắc đến K. đều bày tỏ sự cảm phục. "Thằng bé gan dạ lắm. Không có nó chắc cháu P. đã khó giữ được mạng sống. Nó nghèo, cha mẹ bỏ đi, nó như mồ côi nhưng tấm lòng thì ai cũng phải khâm phục", một người hàng xóm nói.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ngoài việc biểu dương, chính quyền sẽ kêu gọi các đoàn thể, tổ chức xã hội cùng hỗ trợ để K. có điều kiện học tập, ổn định cuộc sống.

"Thảm kịch xảy ra trong tích tắc nhưng để lại nỗi đau lâu dài cho nhiều người. Giữa mất mát, hành động của cậu bé K. đã trở thành điểm sáng, nhắc nhở rằng trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, sự mưu trí và tình người vẫn có thể mang lại hy vọng sống còn", ông Văn chia sẻ.

Bạn đọc khen ngợi sự dũng cảm của K. Không chỉ người dân khu phố, ban ngành mà nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online cũng xúc động, khen ngợi cậu bé hàng xóm dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk. Hành động nhanh trí, dũng cảm mở cửa cứu bạn trong hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm đã khiến nhiều người cảm phục và gửi lời động viên đến hai cháu nhỏ. Bạn đọc Sa Trung Thổ viết: "Bé K. hàng xóm đêm khuya dám mở cửa cứu bạn trong hoàn cảnh kinh hoàng, là hành động dũng cảm và đầy tình thương". Đồng tình, bạn đọc Đông Phương gửi lời chúc đến P.: "Cháu K. dũng cảm và tốt bụng quá, đã giúp bạn thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Mong địa phương, họ hàng và mọi người xung quanh quan tâm, động viên cháu P. vượt qua nỗi đau quá lớn. Hy vọng cháu P. sớm hồi phục và ổn định tinh thần". Bạn đọc Nhuong thì lo lắng: "Bé K. đã mở cửa cứu bạn trong tình huống nguy hiểm, hành động dũng cảm này thật trân trọng. Nhưng các bé cũng sẽ bị ám ảnh, ảnh hưởng tâm lý sau này, cần được quan tâm. Thật tội cho cả hai cháu bé khi phải chứng kiến cảnh tượng này". Nhiều bạn đọc khác gọi K. là "người hùng có một không hai", "xứng đáng được tuyên dương". Bạn đọc laml****@gmail.com nhấn mạnh: "Nếu không có cháu K. thì cháu P. cũng không thoát được. Nhà trường và các tổ chức xã hội cần khen thưởng, tuyên dương, lan tỏa tấm gương điển hình. Chúc hai cháu mãi là tình bạn keo sơn". Bên cạnh đó có ý kiến bày tỏ sự xót xa: "Tội cho hai đứa bé khi biết được ai là người gây ra cảnh mồ côi cho mình" - bạn đọc 5 Mì Lát chia sẻ. Nhiều bạn đọc kỳ vọng cơ quan chức năng sớm có hình thức khen thưởng, đồng thời quan tâm, hỗ trợ tâm lý cho cả hai em nhỏ sau biến cố kinh hoàng.

Tác giả: Tâm An - Minh Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ