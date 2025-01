Bé 11 tuổi tử vong nghi bị chó dại cắn

Theo CDC tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7 trường hợp bệnh nhân tử vong do mắc bệnh dại. Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút dại gây ra, thường tác động lên hệ thần kinh nên khi đã lên cơn dại thì sẽ gây tử vong. 100% người mắc bệnh đều sẽ tử vong nhanh chóng, vì chưa có một phương pháp điều trị đặc hiệu nào. Do đó, việc chủ động phòng bệnh bằng tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại sau khi bị chó cắn, mèo cào là việc làm rất quan trọng và cần thiết.