Bắt “Trưởng ban điều hành” tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”

Trong quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, đối tượng Y Nuen Ayŭn tham gia “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên”. Đây là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đến năm 2021, đối tượng Y Nuen Ayŭn được bầu làm “Trưởng ban điều hành” tổ chức này. Đối tượng đã nhiều lần cung cấp thông tin bịa đặt về vấn đề sinh hoạt tôn giáo Tây Nguyên, vu khống chính quyền gây khó khăn, bắt bớ, đàn áp người sinh hoạt “Tin lành đấng Christ”.

Cơ quan An ninh điều tra tiến hành tống đạt các quyết định đối với bị can Y Nuen Ayŭn.

Đối tượng Y Nuen Ayŭn tham gia họp, “sinh hoạt tôn giáo” trực tuyến, “tổ chức cầu nguyện” với vỏ bọc tôn giáo nhưng thực chất nhằm tổ chức các hoạt động với mục đích chống chính quyền nhân dân. Đối tượng này đã tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia vào các hoạt động chống phá. Dù cơ quan chức năng tuyên truyền giáo dục, cảm hóa, răn đe nhưng Y Nuen Ayŭn vẫn tiếp tục chỉ đạo các hoạt động vi phạm pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1963, trú tại tổ dân phố Hợp Thành 4, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trong quá trình khám xét nơi ở của bị can Tuấn, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi phạm tội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 1992, Huỳnh Ngọc Tuấn bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay TP Đà Nẵng) tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa”. Năm 2011, đối tượng tiếp tục bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nay TP Đà Nẵng) xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng do có hành vi truyền đưa thông tin chống phá Nhà nước.

Và tống đạt các quyết định đối với bị can Tuấn.

Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, răn đe, song với tư tưởng cực đoan, phản động, từ đầu năm 2025 đến nay, đối tượng Huỳnh Ngọc Tuấn vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản facebook cá nhân để phát trực tiếp nhiều video, đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn