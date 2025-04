Bắt thanh niên 18 tuổi cướp xe của tài xế xe ôm

Công an xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang làm việc với đối tượng Võ Tấn Huy (sinh năm 2007, ngụ ấp 4, xã Long An, huyện Cần Giuộc) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản vừa xảy ra tại ấp Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ.

Trước đó, vào 7h ngày 20/4/2025, Huy thuê ông B.Đ.T. (61 tuổi, hành nghề xe ôm), ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc chở Huy từ chợ Long Thượng thuộc xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc đến xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc để tìm một người bạn nhưng không gặp.

Đối tượng Võ Tấn Huy cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc này, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt xe mô tô của ông T. nên kêu ông T. ngồi sau để Huy chở. Sau đó, Huy điều khiển xe mô tô của ông T., chở ông T. đến đoạn đường Nguyễn Quang Đại thuộc ấp Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước thì Huy dừng lại, yêu cầu ông T. xuống kiểm tra bánh xe có thủng không vì thấy xe bị chao đảo. Khi ông T. xuống xe và khom người để kiểm tra xe thì bất ngờ Huy điều khiển xe mô tô bỏ chạy tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an xã Mỹ Lệ đã khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ và mời làm việc đối tượng Huy.

Tại cơ quan công an, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn