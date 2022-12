Bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến các tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, 4 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Xuân Thể (SN 1972); Phạm Xuân Cầm (SN 1994) ; Đặng Quang Quý (SN 1971) và Phan Đình Đức (SN 2001), cùng trú tại huyện Yên Thành.

Đối tượng Phạm Xuân Thể và Phạm Xuân Cầm bị bắt giữ. Ảnh VH

Trước đó, lúc 20h ngày 15/12, Công an huyện Yên Thành phát hiện, bắt giữ Phạm Xuân Thể và Phạm Xuân Cầm ở địa bàn xã Mỹ Thành, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2.200 viên ma túy tổng hợp.

Cùng thời điểm trên tại các xã Sơn Thành và Khánh Thành (huyện Yên Thành), cơ quan Công an cũng đồng thời tiến hành bắt giữ lần lượt hai đối tượng Đặng Quang Quý và Phan Đình Đức, thu giữ tang vật gồm 5,75 gam heroin cùng 68 viên ma túy tổng hợp. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 2.268 viên ma túy tổng hợp, 5,75 gam heroin.

Được biết, cả 4 đối tượng trên đều nghiện ma túy nặng, trong đó Phạm Xuân Thể là đối tượng từng có tiền án liên quan đến tội danh ma túy và vừa ra tù cách đây 4 tháng.

Hiện, Công an các huyện Yên Thành đang đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Đức Chung

Nguồn tin: Báo Công lý