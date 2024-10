Bất ngờ với 2 thông báo trái ngược ở bãi biển Đà Nẵng

Ngày 7-10, tại quầy ẩm thực – hàng lưu niệm phía Nam nhà hàng Mỹ Hạnh, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nhiều du khách bày tỏ băn khoăn trước hai tấm biển thông báo có nội dung trái ngược nhau.

BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo dừng hoạt động tại các quầy ẩm thực để tổ chức đấu giá

Cụ thể, một tấm bảng do Ban quản lý (BQL) Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Du lịch Đà Nẵng đặt, có nội dung "tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các quầy ẩm thực – lưu niệm cho đến khi có thông báo mới". Một tấm bảng do chủ hộ kinh doanh đặt, có nội dung "quầy vẫn đón khách và hoạt động bình thường".

Hai tấm bảng thông báo đặt trước quầy ẩm thực - lưu niệm ở khu vực bãi biển Đà Nẵng - quận Sơn Trà

Bên cạnh việc đặt thông báo bằng tấm bảng trên, BQL còn đặt loa và phát thông báo cho du khách biết về nội dung tạm dừng hoạt động kinh doanh của các quầy ẩm thực. Trong khi đó, các quầy ẩm thực ở khu vực này vẫn tổ chức mở cửa và đón khách bình thường.

Chiều 7-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Du lịch Đà Nẵng cho hay đang đi kiểm tra thực tế tại khu vực đặt hai tấm bảng thông báo nói trên. Trên cơ sở kiểm tra, lãnh đạo BQL sẽ nhắc nhở các hộ kinh doanh và sẽ thực hiện "thu bảng thông báo của chủ quầy lưu niệm" trong ngày 8-10 vì "đặt thông báo trái chủ trương".

Nhiều du khách băn khoăn trước các thông báo trái ngược nhau nói trên

Giải thích thêm về sở dĩ có 2 thông báo ngược như trên, lãnh đạo BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Du lịch Đà Nẵng cho hay đơn vị đang thực hiện chủ trương thu hồi mặt bằng để triển khai đấu giá các quầy ẩm thực - lưu niệm nói trên.

Trong khi đó, đại diện một chủ quầy ẩm thực cho hay, hiện một số hộ đang có đơn khiếu nại gửi BQL, không đồng tình với chủ trương thu hồi mặt bằng để tổ chức đấu giá. Hiện BQL đang trong thời gian thụ lý giải quyết.

BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã nhắc nhở chủ hộ kinh doanh và sẽ thực hiện tịch thu tấm bảng "hoạt động bình thường" trong ngày 8-10

Theo BQL, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản chấm dứt hoạt động thí điểm, yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện thí điểm 10 quầy ẩm thực – hàng lưu niệm, yêu cầu bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30-9.

Thành phố cũng đã phê duyệt phương án quản lý, khai thác và đấu giá 10 quầy ẩm thực trên. Vì thế, các hộ kinh doanh này phải tạm dừng hoạt động, bàn giao mặt bằng để thành phố tổ chức đấu giá công khai.

Đến hiện tại có 3 quầy đồng ý dừng kinh doanh, 7 quầy chưa chấp hành. Thời gian tới, trường hợp các doanh nghiệp, cá nhân còn lại vẫn không chấp hành chủ trương, BQL sẽ báo cáo Sở Du lịch, UBND thành phố đề xuất giao cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện cưỡng chế buộc tháo dỡ.

Theo báo cáo của BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2012 đến tháng 3-2023, UBND thành phố đã đồng ý chủ trương cho phép thí điểm triển khai 10 quầy ẩm thực – hàng lưu niệm tại khu vực công viên Biển Đông và phía Nam Nhà hàng Mỹ Hạnh. Các doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện thí điểm được miễn phí cho thuê mặt bằng kinh doanh trong thời gian thực hiện thí điểm do thời điểm đó chưa có quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng tài sản công tại khu vực bãi biển. Sau khi có chủ trương thí điểm của thành phố, BQL đã bàn giao mặt bằng cho các cá nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia thí điểm tự thiết kế lắp dựng các quầy, triển khai hoạt động kinh doanh và các doanh nghiệp, cá nhân này đã được miễn phí sử dụng mặt bằng kinh doanh (mỗi quầy 75 m2) tính đến nay là hơn 12 năm.

