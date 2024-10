Bất ngờ mẫu xe này của Hyundai giữ giá tốt nhờ…“khai tử”

Tuy nhiên, rất bất ngờ là ngay cả khi đã bị "khai tử" tại thị trường Việt Nam, nhưng Hyundai Kona cũ lại rất giữ giá. Đơn cử Hyundai Kona 2.0 AT bản Tiêu chuẩn đời 2019 với số ODO từ 45.000 - 90.000 km hiện được rao bán lại với mức giá từ 479 - 500 triệu đồng. Trong khi phiên bản này có giá bán niêm yết năm 2019 là 636 triệu đồng.

Tương tự, Kona 2.0 AT bản Đặc biệt đời 2020 hiện vẫn được rao bán với giá 540 triệu đồng, còn bản Turbo đắt hơn, dao động từ 570 - 580 triệu đồng cho cùng đời 2020.

Có thể thấy, so với các mẫu xe Hyundai khác thì Kona có khả năng giữ giá khá tốt. Nguyên nhân một phần là do Kona sở hữu động cơ dung tích xy lanh lớn hơn, nhiều người đã dùng cả hai dòng xe đều đánh giá cảm giác lái của Kona tốt hơn so với Creta. Điều này khiến ở mức giá tiết kiệm hơn mua xe cũ lại có động cơ bốc hơn nên Kona cũ là lựa chọn của nhiều người. Ngoài ra, Kona cũng vẫn là một trong những mẫu xe chủ lực của Hyundai hiện đang bán trên thế giới nên tính thanh khoản của xe cũng cao.

Hyundai Kona đã phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản với 2 lựa chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ Turbo 1,6 lít I4 kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Khối động cơ này cho công suất 177 mã lực ở tốc độ vòng tua 5500rpm và mô-men xoắn 270Nm ở tốc độ vòng tua 1.500-4500rpm, xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong khoảng 7,5 giây. Tốc độ tối đa cho phiên bản sử dụng động cơ 1,6 lít sẽ khoảng 205 km/h. Hệ dẫn động cầu trước FWD. Còn lại là phiên bản động cơ Nu MPi 2.0L 4 xi-lanh có công suất 149 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm ở tốc độ vòng tua 4.500rpm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Trang bị giải trí của Hyundai Kona tiêu chuẩn nổi bật với màn hình 8 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Về công nghệ an toàn, xe được trang bị đầy đủ với các tính năng như hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên/xuống dốc, chống trượt thân xe, cảm biến áp suất lốp, ga tự động, cảm biến lùi và 6 túi khí.

Khoang lái của Kona được đánh giá là rộng rãi, tuy chưa hiện đại như có hệ thống các phím cơ họ bố trí trực quan. Cùng thiết kế nhỏ gọn, xe phù hợp cho di chuyển trong phố, ngoại hình thời trang và màu sắc đa dạng, cũng là các yếu tố giúp người mua lựa chọn Kona.

Tác giả: Bảo Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn