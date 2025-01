Bắt nam thanh niên bán thuốc nhỏ mắt giả, lừa hơn 10 nghìn người

Ngày 7/1, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trực đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vũ (SN 1995; trú ở xóm Nam Giao Cù Thượng, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Vũ, thông qua mạng xã hội đặt mua các sản phẩm thuốc nhỏ mắt nhãn hiệu Trung Quốc với giá rẻ và đặt kèm theo vỏ hộp, tem, nhãn thương hiệu thuốc nhỏ mắt của Nhật Bản.

Thông qua mạng internet, mạng xã hội, Nguyễn Văn Vũ đăng tải các bài viết, quảng cáo các sản phẩm thuốc nhỏ mắt nhãn hiệu Nhật Bản.

Khi các bị hại tin tưởng với các nội dung quảng cáo, giới thiệu, đặt mua, Vũ trực tiếp đóng hàng và gửi dịch vụ COD (nhận hàng, trả tiền) cho bị hại.

Bước đầu làm rõ, với phương thức, thủ đoạn như trên, Nguyễn Văn Vũ đã lừa bán các loại thuốc nhỏ mắt giả nhãn hiệu của Nhật Bản cho khoảng hơn 10 nghìn người trên địa bàn toàn quốc, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng hơn 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn