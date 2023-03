Bắt 'hotgirl' bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Thị Kim Huê tại cơ quan công an

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 28-3, tại nhà số 110/10 Lưu Khánh Đức, Khu phố 3, Phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp Công an Phường 2, TP Sóc Trăng và các đơn vị liên quan tiến hành lập biên bản bắt người đang bị truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Kim Huê.

Quá trình làm việc, Huê khai nhận: Sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hòa Thành khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", Huê đã bỏ trốn khỏi địa phương, sử dụng giấy CCCD giả mang tên Thẩm Thụy Ngọc Quyên (SN 1990, nơi thường trú Phường 12, Quận 6, TPHCM), xuống Sóc Trăng lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Hiện Công an thị xã Hòa Thành đang làm thủ tục để chuyển giao đối tượng cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: congan.com.vn