Bắt chỉ huy trưởng công trình nơi 3 công nhân chết trong hầm thủy điện

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu công bố các quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Duẩn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Duẩn (sinh năm 1986, trú tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cuổi 1, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn.

Các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong, xảy ra ngày 11/7/2024 tại Công trình thi công hầm dẫn nước thuộc dự án Thủy điện Nậm Cuổi 1 do Công ty cổ phần Nậm Cuổi 1 làm chủ đầu tư, Công ty TNHH T & Đ 86 là đơn vị thi công.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu xác định Lê Văn Duẩn (tạm trú tại Công trường thủy điện Nậm Cuổi 1) được Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn T & Đ 86 bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng thi công công trình hầm dẫn nước của Thủy điện Nậm Cuổi 1 từ tháng 2/2023.

Trong quá trình thi công, Lê Văn Duẩn đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn lao động trong thi công công trình ngầm, gây hậu quả làm 3 công nhân của Công ty là Vừ Tờ S. (lái máy xúc lật), Thào A. Tr. và Phùng L. U. (công nhân điện, nước) bị ngạt khí, suy hô hấp cấp/trụy tuần hoàn dẫn đến tử vong.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Lê Văn Duẩn cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vietnamplus.vn