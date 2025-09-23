Siêu bão số 9 Ragasa khi nào đổ bộ và đổ bộ vào đâu ở nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 13 giờ ngày 23-9, vị trí tâm siêu bão số 9 (Ragasa) ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Hình ảnh vệ tinh về bão số 9 (Ragasa). Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Lúc này, cường độ gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh vẫn duy trì cấp 16-17 (184-221 km/giờ), giật trên cấp 17.

Đến thời điểm hiện tại (13 giờ ngày 23-9), dự báo của các Trung tâm Dự báo bão quốc tế và Việt Nam có sự thống nhất cao về hướng di chuyển.

Nhận định siêu bão sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng Tây, đi qua khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Khoảng trưa đến chiều ngày 25-9, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta, trong đó khả năng cao vùng tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên.

Về cường độ, bão số 9 còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 trong khoảng thời gian từ nay đến sáng ngày 24-9. Từ sáng ngày 24-9, khi di chuyển tới vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Mức độ giảm cấp cũng phù hợp với các dự báo quốc tế.

Bão số 9 Ragasa dự báo đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên khoảng trưa đến chiều 25-9

Do ảnh hưởng của bão số 9 (Ragasa), vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24-9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24-9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m; biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1 m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Từ sáng ngày 25-9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24-9 đến ngày 26-9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Mưa lớn tập trung ở các tỉnh: Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa; Phân bố mưa theo thời gian không đồng đều. Ngày 25-9 mưa tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên; ngày 26 đến 27-9 mưa xảy ra ở khu vực Phú Thọ, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động