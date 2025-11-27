Bão số 15 giảm cấp trong ngày mai (28/11)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27/11, tâm bão số 15 nằm ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118–133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5–10 km/h.

Diễn biến trong 24–72 giờ tới

Dự báo đến 16 giờ ngày 28/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 3–5 km/h. Tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía Tây Bắc. Cường độ bão giảm còn cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng từ 11 đến 15 độ Vĩ Bắc; 111 đến 115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 29/11, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3–5 km/h, tâm bão ở 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía Tây Giữa Biển Đông. Cường độ giảm còn cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm tiếp tục ở khu vực 11–15 độ Vĩ Bắc; 110,5–114,5 độ Kinh Đông. Rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa và khu vực ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Đến 16 giờ ngày 30/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3–5 km/h và ở vị trí khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Cường độ duy trì cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trải rộng từ 11,5 đến 15,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 đến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Giữa Biển Đông và khu vực ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tới

Trong giai đoạn từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 3–5 km/h. Sau đó, bão có khả năng đổi hướng sang Tây với tốc độ 5–10 km/h và tiếp tục suy yếu dần.

Tại khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, gió mạnh cấp 7–9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10–12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4–6 m, khu vực gần tâm bão có thể đạt 7–9 m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng và trong ngày 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9–10; sóng biển cao 5–7 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV