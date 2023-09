Băng qua đường sắt có rào chắn tự động, đôi nam nữ bị tàu hỏa tông chết

Sau cú tông mạnh, tàu hỏa hất văng xe máy hơn 100m khiến đôi nam nữ chết tại chỗ - Ảnh: TRUNG ANH

Chiều 3-9, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) phối hợp các lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất khiến hai người chết.

Thông tin ban đầu, 15h18 cùng ngày, anh V.A.T. (21 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc) chạy xe máy chở chị N.T.T.T. (18 tuổi, ngụ TP Long Khánh) chạy từ cầu Suối Bí ra quốc lộ 1.

Khi đến vị trí giao cắt đường sắt Bắc - Nam tại Km1663+340 (thuộc ấp Hưng Thanh, xã Hưng Lộc) thì va chạm với tàu hàng H4503 đầu máy kéo D19E-940 đang chạy hướng Bắc - Nam.

Sau cú tông mạnh, hai người trên xe văng ra ngoài chết tại chỗ. Xe máy bị tàu hỏa hất văng xa hơn 100m, hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến giao thông đường bộ đoạn giao cắt với đường sắt bị tắc nghẽn.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi lập biên bản, đến 16h38 cùng ngày, đoàn tàu đã tiếp tục hành trình.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, nơi xảy ra tai nạn là đường ngang cảnh báo có cần chắn tự động thuộc khu gian Dầu Giây - Trảng Bom. Dọc hai bên đường ray có thanh hộ lan ngăn không cho người dân đi bộ cắt ngang đường sắt.

Thời điểm tai nạn xảy ra chắn đã đóng nhưng đôi nam nữ đi xe máy vẫn cố lách qua nên bị tàu hỏa tông chết.

