Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động mua máy lạnh cho lớp, đúng hay sai?

Nhiều phụ huynh mong muốn được lắp đặt máy lạnh trong lớp ở trường công để con học tập trong không gian mát mẻ hơn - Ảnh minh họa

Trước đó nhiều phụ huynh khối 6 Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thuận, TP.HCM phản ánh việc họ bị 'ép' đóng quỹ lớp với mức 1 triệu đồng/người để mua sắm tivi, máy lạnh, không theo tinh thần tự nguyện.

Theo các phụ huynh này, họ mong muốn việc vận động quỹ lớp như thế này cần sớm chấm dứt bởi ban đại diện cha mẹ học sinh lớp "đẻ ra" nhiều khoản để đóng góp mà nhiều phụ huynh trong lớp không thể theo được.

Gửi ý kiến đến Tuổi Trẻ sau đó, bạn đọc Phạm Linh cho biết mình là phụ huynh học sinh lớp 6A3 của Trường THCS Nguyễn Hiền, khẳng định "phụ huynh lớp 6A3 mong muốn lắp máy lạnh cho các con vì học lầu 3 rất nóng. Và phụ huynh có thể đóng 1 triệu đồng hoặc 600.000 đồng tùy khả năng...".

Tương tự, một phụ huynh khác cũng cho biết con mình học ở Trường THCS Nguyễn Hiền: "Con mình đang học lớp 6, lớp ở tầng 3 áp mái, trời nóng 50 học sinh thở thôi đã mệt, huống chi học bán trú cả ngày. Trường công không có máy lạnh thì phụ huynh phải đóng cho con mình".

Nhiều phụ huynh cho rằng họ muốn mua máy lạnh và tivi để trong lớp là "phục vụ chính đáng cho các con học tập". "Hãy đặt mình vào vị trí của con ở trong lớp cả ngày xem có chịu đựng nổi cái nóng hay không? Việc thu chi mua sắm giờ có hóa đơn chứng từ; các phụ huynh tham gia việc mua sắm giám sát nhau và công khai rõ ràng", một phụ huynh bày tỏ.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 6A3 Trường THCS Nguyễn Hiền xác nhận việc lớp của con chị có 49 học sinh, học ở tầng 3 áp mái rất nóng và ngộp nên rất cần lắp máy lạnh. Do đó việc lắp đặt máy lạnh của lớp 6A3 được thực hiện từ trước khi khai giảng năm học mới, theo yêu cầu và nguyện vọng của phần lớn phụ huynh trong lớp.

Ban đại diện lớp trước đó đã thực hiện bình chọn với 3 phương án sau: Đồng ý lắp 2 máy lạnh đóng 1 triệu, phần chi phí nếu dư sẽ đưa vào quỹ lớp; Đồng ý lắp 2 máy lạnh đóng 600.000 đồng, phần chi phí nếu dư sẽ đưa vào quỹ lớp; Không đồng ý lắp máy lạnh.

Bình chọn này có 45/49 phụ huynh tham gia (4 người còn lại chưa vào group lớp). Trong đó có 38 phụ huynh chọn đồng ý "lắp 2 máy lạnh, đóng 1 triệu", 6 phụ huynh đồng ý đóng 600.000 và 1 phụ huynh không đồng ý lắp máy lạnh.

Với sự đồng ý của đa số phụ huynh như trên, ban đại diện đã tiến hành thu tiền để thực hiện việc lắp máy lạnh cho các con sử dụng trong điều kiện thời tiết oi nóng ở Nam Bộ.

"Chúng tôi thực sự đã làm dựa trên tinh thần hỗ trợ các con được học tập tốt nhất và dựa trên sự đồng thuận của số đông phụ huynh. Thực sự làm ban đại diện cũng có những áp lực và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả phụ huynh lớp", chị này chia sẻ.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được vận động mua sắm, tài trợ trong trường lớp Ngày 7-10, trả lời Tuổi Trẻ về việc ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường có được vận động để mua sắm máy lạnh, tivi hoặc mua sắm các thiết bị trong lớp hay không, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - khẳng định: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được vận động tài trợ. "Vận động tài trợ là do trường thực hiện trên tinh thần tự nguyện của mọi tổ chức, cá nhân, trong đó có phụ huynh... Ban đại diện cha mẹ học sinh không được lấy danh nghĩa này để vận động mua sắm, tài trợ trong trường lớp. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản nhắc nhở về vấn đề này", bà Hằng nói. Cũng theo bà Hằng, sở vừa có văn bản nhắc nhở, trong đó đã ghi rõ: "Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của ban này. Nghiêm cấm việc thu - chi cho các mục đích như: bảo vệ cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, khen thưởng cán bộ quản lý - giáo viên, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa công trình…".

Tác giả: Mỹ Dung

Nguồn tin: tuoitre.vn