Bạn có biết 6 cách ăn quả bơ để giảm mỡ bụng hiệu quả?

Ăn bơ đúng cách giúp giảm cân và giảm mỡ bụng hiệu quả. (Ảnh: Vietnam+)

Khi nhắm đến mục tiêu giảm mỡ bụng "cứng đầu," không có gì tuyệt vời hơn quả bơ. Loại trái cây giàu dinh dưỡng này rất có lợi cho việc giảm cân và đặc biệt hiệu quả để giảm mỡ bụng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn về việc ăn bao nhiêu bơ và ăn như thế nào để giảm cân hiệu quả? Hãy đọc tiếp để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Chất béo lành mạnh của quả bơ

Nghiên cứu do Đại học Illinois thực hiện năm 2019 cho thấy những phụ nữ ăn bơ hàng ngày sẽ giảm được mỡ nội tạng sâu ở bụng và cải thiện khả năng dung nạp glucose.

Quả bơ rất giàu vitamin C, E, K và B6, folate, magiê và kali, do đó có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa lượng hàng ngày, giúp chúng ta no lâu hơn và giảm nhu cầu ăn vặt thường xuyên.

​Trong 100g bơ có chứa 15g chất béo (Lipid), trong đó có tới 10g chất béo trong quả bơ là chất béo không bão hòa đơn (axit oleic - loại chất béo có lợi cho sức khỏe).

Với hàm lượng chất xơ và chất béo lành mạnh cao, lợi ích phổ biến nhất của quả bơ chính là giúp giảm cân. Nó được sử dụng rộng rãi trong chế độ ăn kiêng giảm cân do chất béo trong quả bơ có tác dụng hạn chế tối đa tình trạng tích mỡ dưới da, và đặc biệt còn hỗ trợ giảm mỡ vùng bụng. Do đó, nếu biết cách ăn bơ đúng cách, bạn có thể giảm cân rất hiệu quả.

6 cách ăn bơ để giảm mỡ bụng

1. Thay thế chất béo không lành mạnh bằng bơ

Nhiều loại sốt và dầu thường được sử dụng trong thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều đường và chất béo xấu, góp phần vào việc tích tụ mỡ nội tạng.

Trong khi đó, bơ là một lựa chọn dinh dưỡng để thay thế các loại sốt và dầu ăn có hàm lượng calo cao và chứa chất béo không lành mạnh.

Bạn có thể sử dụng bơ nghiền thay cho sốt thông thường trong bánh sandwich hoặc làm sốt salad, giúp tăng cường hương vị mà vẫn giữ được lợi ích dinh dưỡng.

2. Kết hợp bơ vào bữa sáng

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, và việc thêm bơ vào thực đơn bữa sáng có thể cải thiện khả năng kiểm soát mỡ nội tạng.

Theo một nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ, việc tiêu thụ bữa sáng có chứa bơ không chỉ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà còn ổn định mức đường huyết trong suốt cả ngày.

Điều này góp phần giảm thiểu cơn đói và hạn chế ăn vặt trong ngày, từ đó ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng.

Ăn sáng với quả bơ giúp no lâu. (Ảnh: Vietnam+)

Bạn có thể phết bơ lên bánh mỳ nguyên cám, rắc chút hạnh nhân và nướng lên là có một bữa sáng ngon miệng.

Hoặc bạn cũng có thể làm một mẻ bánh xốp bơ chuối yến mạch lớn trữ trong tủ lạnh để nướng ăn dần vào mỗi buổi sáng rất tiện lợi.

3. Sinh tố bơ

Nếu ngày nào cũng ăn bơ trực tiếp khiến bạn thấy ngán thì bạn có thể chế biến bơ thành món sinh tố để tăng hương vị nhưng hãy chú ý là không nên cho thêm đường hoặc sữa có đường.

Một số loại sinh tố bơ bạn có thể thử:

Sinh tố bơ và dưa gang

Kết hợp bơ, dưa gang, sữa hạnh nhân và một ít mật ong trong máy xay sinh tố. Xay nhuyễn thành hỗn hợp mịn màng. Đây là một lựa chọn nhanh chóng và giàu dinh dưỡng cho buổi sáng bận rộn.

Sinh tố bơ và chuối

Kết hợp bơ, chuối, sữa chua không đường và một ít nước cốt chanh. Đây là một công thức uống ngon miệng và giúp bạn cảm thấy no lâu.

Sinh tố bơ và rau xanh

Kết hợp bơ với rau cải bó xôi, táo xanh và một ít nước dừa để tạo ra một món sinh tố giàu chất dinh dưỡng, có thể giúp thanh lọc cơ thể.

Sinh tố bơ và dưa leo

Cho bơ, dưa leo, bạc hà, và một ít nước cốt chanh vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, bạn sẽ có một cốc sinh tố thơm ngon bổ dưỡng.

Nên uống sinh tố bơ-dưa leo vào buổi sáng sau ăn, thực hiện trong vòng 2 tháng để thấy những tác dụng rõ rệt nhất.

4. Chế biến salad bơ

Kết hợp bơ với rau xanh và các loại protein nạc như ức gà hoặc cá hồi để tạo thành món salad giàu dinh dưỡng, giúp giảm mỡ bụng hiệu quả. Salad bơ không chỉ ngon miệng mà còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Cách làm salad với bơ cũng rất đơn giản. Bạn lựa chọn những thực phẩm như ức gà, cá hồi... đã làm chín, kết hợp với rau xà lách, cà chua bi bổ đôi, hành tím cắt khoanh, rau mùi, bơ cắt miếng vừa ăn.

Trộn các nguyên liệu trên với dầu oliu, thêm 1 chút nước cốt chanh, thêm gia vị vừa miệng, thế là bạn đã có món salad bơ ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng.

5. Kết hợp bơ với sữa chua

Sữa chua có công dụng tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, giúp cung cấp thêm đạm, canxi và vi chất hỗ trợ làm giảm nguồn năng lượng đưa vào từ các thực phẩm khác. Nhờ đó, ăn sữa chua sẽ giúp bạn kiểm soát được cân nặng, hạn chế tăng cân một cách hiệu quả.

Bơ dầm sữa chua. (Ảnh: Vietnam+)

Việc kết hợp bơ cắt nhỏ với sữa chua không đường sẽ tạo thành một món ăn nhẹ lành mạnh giúp tăng cường chất xơ và protein, hỗ trợ quá trình giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa và còn hỗ trợ làm đẹp da.

6. Bơ nướng xì dầu

Bơ nướng xì dầu là một món ăn cực ngon, áp dụng với những quả bơ vừa bắt đầu chín và hãy còn cứng. Nướng bơ sẽ giúp làm mềm thịt quả bơ cũng như tăng thêm hương vị.

Trong công thức này, bơ được bổ đôi, bỏ hạt, rưới nước xốt gồm xì dầu, ớt, tỏi, pha thêm một chút đường, sau đó nướng trong nồi chiên không dầu hoặc áp chảo.

Món này có thể dùng như một món khai vị, ăn kèm salad rau củ hoặc phết bánh mỳ nguyên cám… mang đến hương vị độc đáo và bổ dưỡng, giúp giảm cân lành mạnh.

Lưu ý khi ăn bơ để giảm cân

Ăn quá nhiều bơ có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, đầy hơi hoặc khó chịu ở dạ dày, đặc biệt nếu bạn không quen với chế độ ăn nhiều chất xơ.

Mặc dù bơ rất tốt cho sức khỏe, nhưng chúng cũng chứa nhiều calo và chất béo. Ăn bơ với số lượng lớn mà không cân nhắc đến tổng lượng calo nạp vào có thể dẫn đến tăng cân.

Để giảm mỡ bụng cũng như giảm cân hiệu quả, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày chỉ nên ăn 1 quả bơ và chia đôi cho 2 buổi sáng và trưa. Ăn vào buổi tối sẽ khiến bạn bị khó tiêu.

Khi ăn bơ không nên bỏ qua phần thịt bơ màu xanh đậm sát vỏ bởi phần này nhiều chất dinh dưỡng hơn tất cả các phần khác của quả bơ./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn