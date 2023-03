"Bà thím" An Giang quảng cáo bột giặt giờ vòng 1 bỗng đầy đặn, chăm diện đồ cắt khoét

Dân tình nhận xét, dù kĩ năng tiếng anh không phải thế mạnh của mỹ nhân đất An Giang nhưng mọi thứ còn lại cô đều tài năng. Thiên Hương ra về sau cuộc thi với Top 10 chung cuộc cùng giải thưởng Best In Swimsuit.