Ấn Độ: Ít nhất 133 người bị thiệt mạng trong lễ hội Chhath Puja

Các tín đồ Hindu tham gia lễ hội Chhath Puja tại Jabalpur, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại bang Bihar, 108 người được xác nhận tử vong và 10 người mất tích, trong khi bang láng giềng Jharkhand ghi nhận 25 trường hợp thiệt mạng. Các vụ việc xảy ra tại nhiều sông, ao hồ trong quá trình người dân thực hiện nghi lễ tắm gội, cầu nguyện dưới nước.

Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng ứng phó thảm họa cùng cảnh sát và thợ lặn tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Nhà chức trách kêu gọi người dân thận trọng khi đến các khu vực ven sông và tránh xuống vùng nước sâu trong thời gian diễn ra nghi lễ.

Lễ hội Chhath Puja là dịp tín đồ Hindu bày tỏ lòng tôn kính với Thần Mặt Trời, thường được tổ chức bằng các nghi lễ cầu nguyện và tắm gội ở sông, hồ.

Tác giả: Linh Tô

Nguồn tin: baotintuc.vn