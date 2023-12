7 dấu hiệu của lão hóa da, chị em không muốn già sớm cần chú ý

Những năm gần đây, nhiều phụ nữ trẻ thậm chí còn gặp phải tình trạng lão hóa sớm, bác sĩ da liễu người Đài Loan (Trung Quốc) Zhuang Yingyan mới đây đã chia sẻ 7 dấu hiệu lão hóa da sớm để mọi người có thể tự kiểm tra tình trạng da của mình. Khi những dấu hiệu lão hóa đầu tiên xuất hiện, bạn nên cảnh giác và chăm sóc nhiều hơn để ngăn ngừa lão hóa kịp thời.

1. Mở rộng hàm

Ở những cô gái trẻ, khuôn mặt thường có điểm chung là trán rộng hơn và hàm hẹp hơn, về cơ bản có hình bầu dục. Hàm mở rộng là dấu hiệu của sự lão hóa, hình dạng khuôn mặt sẽ thay đổi từ hình tam giác ngược sang hình vuông.

2. Lão hóa quanh mắt

Mí mắt là bộ phận không được nâng đỡ, khi chúng ta già đi, phần đuôi mắt sẽ cụp xuống, những dấu hiệu lão hóa đầu tiên thường xuất hiện quanh mắt, quầng thâm hoặc rãnh mắt sâu là dấu hiệu của sự lão hóa sớm.

3. Gò má không đầy đặn

Khi bạn già đi, collagen sẽ mất và giảm đi, gò má cũng không còn căng mọng nữa, đây là dấu hiệu của sự lão hóa và bạn có thể cần phải chăm sóc nhiều hơn.



4. Khóe miệng rũ xuống

Khi bạn còn trẻ, khóe miệng sẽ nhếch lên, khi về già, da lỏng lẻo hơn và khóe miệng sẽ bắt đầu xệ xuống.

5. Đường viền hàm không rõ ràng

Cổ và cằm là nơi dễ dàng nhận thấy dấu hiệu lão hóa nhất, khi bạn còn trẻ, các đường nét hai bên khuôn mặt lộ rõ, cổ rụt vào trong, cằm kéo lên trên, đường quai hàm bắt đầu kém rõ ràng, đó là dấu hiệu đầu tiên của sự lão hóa.

6. Da xỉn màu

Làn da trẻ khỏe căng bóng, mịn màng sẽ dần trở nên xỉn màu và xuất hiện nếp nhăn khi da bắt đầu bị lão hóa.

7. Đặc điểm khuôn mặt phẳng

Khi bạn còn trẻ, các đường nét trên khuôn mặt của bạn sẽ ba chiều và rõ ràng hơn. Khi da chảy xệ, các đường nét trên khuôn mặt trở nên phẳng lì và không còn nổi bật, đó là dấu hiệu của sự lão hóa sớm.

3 bí quyết để "đóng băng" sự lão hóa

Lão hóa là một hiện tượng tự nhiên và mặc dù không thể tránh khỏi nhưng chúng ta có thể làm chậm nó lại thông qua thói quen hàng ngày. Bí quyết để "đóng băng tuổi tác" không gì khác hơn là bảo dưỡng, bạn có thể bắt đầu từ cuộc sống hàng ngày như không thức khuya, ăn uống lành mạnh và duy trì tập thể dục.

Nếu muốn "sửa chữa" bằng các sản phẩm chăm sóc da, bác sĩ Zhuang chỉ ra nhiều người bỏ tiền ra nhưng có thể không thấy hiệu quả, nguyên nhân là nếu làm sai các bước thì hiệu quả của sản phẩm dưỡng da đều không đạt được.

Ngăn ngừa lão hóa

Tránh ánh nắng mặt trời, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, tránh ăn đồ chiên rán, ăn nhiều rau củ có nhiều màu sắc khác nhau, chọn những thực phẩm nguyên bản... Dù nghe có vẻ sáo rỗng nhưng nó có thể bảo vệ làn da của bạn một cách hiệu quả.



Điều trị lão hóa

Việc điều trị nhắm vào ba lĩnh vực, bao gồm lão hóa bề mặt, hạ bì và mỡ. Để điều trị đúng cách và có hiệu quả bạn nên tìm đến các cơ sở y tế uy tín, có chuyên môn.

Duy trì tình trạng tốt

Bác sĩ Zhuang nhắc nhở bạn chú ý đến thứ tự thoa các sản phẩm chăm sóc da, bạn nên rửa mặt trước, sau đó thoa nhẹ kem dưỡng da hoặc nước hoa hồng, tiếp theo nên thoa các sản phẩm chăm sóc da có phân tử nhỏ hơn và hiệu quả hơn, chẳng hạn như chất chống oxy hóa và tinh chất, kem mắt, và cuối cùng thoa một lớp kem dưỡng ẩm dày hơn để không cản trở sự hấp thụ.

Ví dụ, cô chỉ ra rằng nhiều người thoa một lớp kem dày trước khi thoa vitamin C. Tuy nhiên, vitamin C là một phân tử rất nhỏ và sẽ bị cản trở việc hấp thụ, vì vậy vitamin C phải được thoa lên mặt trước, nếu không sẽ không thể thẩm thấu sâu vào da để đạt được hiệu quả duy trì như mong muốn.

Tác giả: Mỹ Diệu

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn