Hai ca biến chứng nặng do tiêm filler mông giá rẻ

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ 33 tuổi ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng mông trái sưng to, căng tím, đau nhức dữ dội, khó ngồi và đi lại. Kết quả siêu âm và MRI cho thấy một khối áp xe khổng lồ dài khoảng 20cm, dày 15cm, hình thành nhiều hốc tổ ong trong mô cơ. Đây là hậu quả sau 7 năm người bệnh từng tiêm “filler collagen” để tăng kích thước vòng ba.

Bác sỹ phân tích tình trạng bệnh trên kết quả MRI (BV cung cấp)

Các bác sĩ nhận định, ổ áp xe đã ăn sâu vào mô cơ, có nguy cơ lan rộng gây nhiễm trùng huyết, ê-kip buộc phải phẫu thuật khẩn, nạo vét triệt để dịch mủ, mô hoại tử và loại bỏ filler còn sót lại.

Trong ca mổ, chỉ với đường rạch nhỏ khoảng 2cm, các bác sĩ đã dẫn lưu ra gần 2,5 lít dịch mủ và mô hoại tử. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị kháng sinh liều cao, đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC) và tiếp tục theo dõi nguy cơ nhiễm trùng.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ người Ê-đê, từng bị một spa địa phương tiêm “chất đa tầng” để làm đầy mông cách đây 2 năm. Sau hơn một năm, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mông căng cứng, đau buốt, không thể ngồi hay đi lại.

Tại bệnh viện, chẩn đoán hình ảnh cho thấy trong mông bệnh nhân vẫn còn nhiều chất lạ vón cục. Êkip phẫu thuật đã tiến hành nạo vét, lấy ra các khối filler biến đổi, gây viêm nhiễm và hoại tử mô. Sau ca mổ kéo dài 3 giờ, bệnh nhân được đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC) và dự kiến sẽ phẫu thuật lần hai để xử lý triệt để.

Ê-kip nạo vét ổ mủ áp xe (ảnh BV cung cấp)



Bác sỹ khuyến cáo, những chất làm đầy không rõ nguồn gốc có thể gây viêm kéo dài, tái phát nhiều lần, để lâu có thể hình thành u hạt, xơ cứng và rất khó điều trị. Người dân tuyệt đối không tiêm filler tại spa hoặc cơ sở thẩm mỹ không phép, các sản phẩm làm đẹp trôi nổi, rao bán giá rẻ trên mạng. Các loại chất kém chất lượng có thể gây áp xe, hoại tử, thậm chí đe dọa tính mạng. Nhu cầu làm đẹp cần thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa, do bác sĩ được đào tạo bài bản, sử dụng vật liệu đạt chuẩn y tế.

Tác giả: Kim Dung

Nguồn tin: Báo VOV