4 mẹo giảm mỡ mặt không "dao kéo"

1. Giảm tiêu thụ muối

Theo Tiến sĩ dinh dưỡng Mike Bohl, cố vấn của chuyên trang Eat this, not that, dư thừa natri khiến cơ thể tích trữ nước, làm khuôn mặt phù nề, tăng tích mỡ thừa vùng mặt.

Để giảm mỡ mặt, bạn cần tuân thủ chế độ ăn giới hạn lượng natri mỗi ngày ít hơn 2.300 mg. Loại bỏ hoàn toàn thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhẹ nhiều muối ra khỏi thực đơn hàng ngày.

2. Uống nhiều nước

Tích cực uống nước để cấp nước cho cơ thể, loại bỏ độc tố, giúp giảm mỡ mặt. Uống nước giúp tăng cường trao đổi chất, tăng quá trình đốt cháy chất béo, giảm lưu trữ chất lỏng trên khuôn mặt.

3. Tập cơ mặt

Các bài tập cơ mặt đơn giản như phồng má, đẩy không khí từ bên này sang bên kia hoặc chu môi về hai bên giúp tăng cường lưu thông máu, tăng sức mạnh cơ mặt, làm săn chắc da, giúp mặt thon gọn hơn.

4. Thay đổi tư thế ngủ

Tư thế ngủ nghiêng hay sấp không chỉ khiến da lão hóa nhanh, xuất hiện nhiều nếp nhăn mà còn gây mỡ thừa vùng mặt, cằm. Nên nằm ngửa, không gối đầu quá thấp hoặc quá cao để giảm áp lực lên khuôn mặt, giảm sự phình to của các mô mỡ.

Tác giả: Hải Long

Nguồn tin: xahoi.congly.vn