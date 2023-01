3 nơi bạn không bao giờ nên đặt camera an ninh cho gia đình

Khi camera được đặt ở vị trí tốt, bạn có thể ngăn chặn kẻ trộm, bảo vệ ngôi nhà và theo dõi tài sản từ xa. Với nhiều lựa chọn hợp lý hơn trên thị trường cũng như những cải tiến trong công nghệ không dây, giờ đây bất kỳ ai cũng có thể thiết lập hệ thống camera an ninh phù hợp với nhu cầu và ngân sách của gia đình.

Tuy nhiên thiết lập sai cách hệ thống an ninh camera cũng có thể khiến thiết bị hoạt động không hiệu quả.

3 nơi bạn không bao giờ nên đặt camera an ninh gia đình. (Ảnh minh họa)

Đầu tiên, bạn có thể muốn hướng máy ảnh vào những điểm khó nhìn xung quanh nhà, nhưng thực tế hầu hết những tên trộm vào nhà thông qua những con đường hiển nhiên nhất.

Theo dữ liệu được thu thập bởi công ty an ninh ADT, 34% kẻ trộm đột nhập qua cửa trước và 22% sử dụng cửa sổ tầng một. Bạn có thể tưởng tượng rằng đây là những không gian mà mình dễ dàng phát hiện, song hướng camera vào những không gian này có thể ngăn chặn khả năng đột nhập giúp xác định bất kỳ ai cố gắng đột nhập.

Thứ hai, không nên đặt camera phía sau vật cản. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng vật cản camera có thể là những thứ không ngờ đến. Ngoài trời, vật cản có thể là cành cây đung đưa trong gió. Hãy cẩn thận với những cây phát triển nhanh sẽ khiến bạn phải di chuyển máy quay của mình một hoặc hai năm một lần.

Cũng nên xem xét phạm vi xem máy quay của bạn bên trong. Máy quay sẽ nhìn thấy mọi thứ bạn muốn khi cửa mở cũng như khi đóng? Bạn cũng sẽ muốn tránh đặt máy quay ở nơi thú cưng có thể với tới.

Thứ ba, hãy tránh xa các điểm vi phạm quyền riêng tư. Mặc dù bạn muốn camera an ninh bảo vệ ngôi nhà của mình, nhưng cần tránh để nó xâm phạm sự an toàn của người khác. Vì lý do đó, điều quan trọng là phải xem xét các mối lo ngại về quyền riêng tư xung quanh vị trí đặt máy quay của bạn. Không đặt camera an ninh trong phòng tắm hoặc phòng ngủ. Cho dù ý định của bạn là gì, điều đó có thể khiến bạn gặp rắc rối pháp lý.

Tương tự, bạn sẽ muốn xem xét vị trí hướng máy ảnh bên ngoài. Đối với hầu hết các camera an ninh, bạn được phép ghi lại các không gian công cộng như vỉa hè hoặc đường phố chạy ngang qua nhà. Tuy nhiên, bạn không thể hướng camera an ninh vào một nơi riêng tư không thuộc tài sản của bạn.

Theo nguyên tắc chung, hãy đảm bảo rằng các camera an ninh hướng vào các khu vực quan trọng nhất trong nhà đối với bạn, để theo dõi xem ai đang đến gần nhà và có đang cố gắng vào nhà không. Nhưng camera của bạn không được đặt ở những nơi sẽ khiến chúng hoạt động không hiệu quả hoặc tệ hơn là làm giảm sự an ninh của ngôi nhà.

Tác giả: PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: Báo VTC News