25 ngày từ yêu đến cưới của cô nàng 21 tuổi và anh hàng xóm

"Một điều mà chẳng ai làm được, nhưng mình làm được: Chính là cả yêu và chuẩn bị đám cưới trong vòng 25 ngày", clip "đu trend" trên TikTok của Ngọc Thương, cô nàng 21 tuổi đến từ Hưng Yên, đã bất ngờ gây sốt, nhận về nhiều bình luận bất ngờ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Thương cho biết chồng cô tên Vũ Kim Tuấn, lớn hơn vợ 2 tuổi. Bố mẹ hai bên quen biết nhau từ trước, Thương và Tuấn cũng có biết nhau nhưng trước đây không trò chuyện hay tiếp xúc nhiều.

Ngọc Thương và chồng hẹn hò qua sự mai mối của gia đình, tiến đến hôn nhân chỉ trong chưa đầy một tháng.

Phải đến đầu năm nay, hai ông bố mới quyết định làm mối cho hai con. Thương đồng ý ngay vì cảm thấy mai mối là chuyện bình thường, nhất là khi hai nhà chỉ cách nhau 500 m.

"Ngày đầu hẹn hò, chồng đón tôi ở cổng nhà rồi hai đứa ra quán cà phê ngồi nói chuyện. Lúc đó chưa yêu, cả hai nói chuyện như những người bạn thôi", Thương bày tỏ, cảm thấy mối tình của mình phát triển một cách tự nhiên.

Thương nói rằng cảm mến khi Tuấn nhắn tin quan tâm, thường xuyên qua nhà chơi và mỗi lần đều mua quà tặng. Thấy anh chàng tính tình hiền lành, biết quan tâm và bày tỏ chân thành, Thương chấp nhận ngay khi anh ngỏ lời cầu hôn. Tính từ khi bắt đầu yêu đến khi chuẩn bị xong đám cưới chỉ vỏn vẹn 25 ngày.

Ngày 18/3, cả hai chính thức về chung nhà bằng một đám cưới thân mật, trước sự chúc phúc của gia đình và đông đảo bạn bè. Chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng, Ngọc Thương hy vọng lan tỏa năng lượng của tình yêu tích cực.

Sau nửa năm về chung nhà, Ngọc Thương cảm thấy hạnh phúc khi chọn đúng người.

Khi clip viral, nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp, "xin vía" từ Ngọc Thương. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến e ngại, cho rằng quyết định kết hôn của hai vợ chồng trẻ có phần vội vàng. Tuy nhiên, cô khẳng định đã suy nghĩ kỹ càng và thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình.

"Tôi thấy mình đã gặp đúng người. Dẫu biết không thể nói trước tương lai, nhưng hiện tại tôi thấy mình may mắn. Bố mẹ chồng cũng rất dễ tính và tâm lý với con dâu. Ở gần nhà nhau, tôi cũng thuận tiện để qua lại nhà bố mẹ đẻ", Thương tâm sự.

Đến tháng 7, Thương và Tuấn đón tin vui khi cô đã có bầu, sắp sửa chào đón thiên thần nhỏ. Cô cảm thấy khá thoải mái khi vẫn chưa có triệu chứng ốm nghén và luôn được chồng quan tâm, san sẻ mọi việc trong nhà.

Trên kênh cá nhân, Ngọc Thương thường chia sẻ lại những khoảnh khắc ngọt ngào khi chồng nấu nướng, quan tâm, cùng vợ lo lắng mọi việc. Nhìn lại những hình ảnh trong đám cưới cách đây nửa năm, cô luôn thấy ngập tràn hạnh phúc.

Hiện tại, hai vợ chồng Thương đang kinh doanh online trong mảng phụ kiện cưới hỏi. Công việc không gò bó về thời gian giúp cả hai có thời gian bên cạnh nhau, gần gũi hơn với gia đình.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn