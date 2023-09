2 thanh niên đập kính ôtô, lấy thẻ ngân hàng đi quẹt mua hơn 10 chỉ vàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Linh (SN 1992), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993; cùng trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

2 thanh niên tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4-9, anh H. (trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa) để xe ôtô nhãn hiệu Ford Ecosport ở khu vực trước ngõ 46B phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự. Đến sáng hôm sau, anh H. phát hiện chiếc xe bị kẻ gian đập cửa kính phía sau và lấy đi 1 chiếc ví da cầm tay, bên trong có một số giấy tờ cá nhân và thẻ tín dụng ngân hàng. Anh H. cũng phát hiện thẻ tín dụng bị quẹt 80 triệu đồng để mua vàng tại một cửa hàng trên Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Trung Tự đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét nghi phạm gây án. Sau gần 1 ngày tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ 2 nghi phạm trên.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai tối 4-9, Linh gọi điện thoại rủ Tuấn Anh đi trộm cắp tài sản, Tuấn Anh đồng ý và hẹn đến rạng sáng 5-9 đón nhau đi trộm cắp... Đến khoảng 3 giờ rạng sáng 5-9, 2 thanh niên này đến ngõ 46B phố Phạm Ngọc Thạch thì phát hiện 1 xe ôtô đang đỗ ven đường, không có người trông giữ. Linh nảy sinh ý định đập cửa kính ôtô để lấy tài sản và bảo Tuấn Anh dừng xe lại.

Chiếc ôtô bị nhóm trộm đập vỡ kính cửa sau để trộm tài sản.

Sau khi nhìn ngó xung quanh không thấy có người qua lại, Linh dùng 1 viên gạch đập vỡ cửa kính ôtô lấy chiếc ví da rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, các nhóm này lục soát ví thấy có nhiều thẻ tín dụng.

Đoán trong các thẻ này có tiền nên khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, 2 thanh niên này đến cửa hàng vàng trên Đường Láng để quẹt thẻ mua vàng. Tại đây, Linh đưa cho chủ cửa hàng 7 cái thẻ để quẹt thanh toán mua vàng và đổi tiền mặt. Chủ cửa hàng vàng đã đưa cho Linh 15 triệu đồng và 10,5 chỉ vàng.

Lấy được tiền và vàng, nhóm này di chuyển đến một quán cà phê để chia nhau đồ trộm cắp. Linh chia cho Tuấn Anh 4 chỉ vàng; số tiền, vàng còn lại Linh giữ.

Để tiêu hủy các dấu vết, vật chứng, nhóm này phi tang số thẻ ngân hàng và quần áo đã mặc khi đi trộm. Linh tìm cửa hàng để bán 3 chỉ vàng vừa mua được số tiền 16,4 triệu đồng. Sáng hôm sau, Linh đến chợ đồ cũ Vạn Phúc, Hà Đông đổi 3,5 chỉ vàng để lấy 14 triệu đồng và 1 điện thoại di động iPhone 8. Toàn bộ số tiền mặt cũng như tiền bán được vàng nhóm này đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Tác giả: Đông Hồ

Nguồn tin: Báo Người lao động