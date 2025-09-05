115 ngày nghỉ trong năm 2026 gồm những ngày nào?

Các "nàng thơ" chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm thanh xuân tại Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương bao gồm Tết dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30-4 (1 ngày), Quốc tế lao động 1-5 (1 ngày) và Quốc khánh 2-9 (2 ngày).

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và Quốc khánh của nước đó. Trong đó giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng ba rơi vào chủ nhật 26-4-2026, còn Tết dương lịch rơi vào thứ năm 1-1-2026.

Bộ luật Lao động 2019 lưu ý người sử dụng lao động có quyền quyết định ngày nghỉ hằng tuần vào chủ nhật hoặc ngày khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Nếu ngày nghỉ lễ, Tết nào trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì người lao động được nghỉ bù để đảm bảo có 11 ngày nghỉ lễ Tết.

Ngoài 11 ngày lễ Tết nêu trên, năm 2026 có 52 thứ bảy và 52 chủ nhật, tổng cộng là 104 ngày cuối tuần.

Như vậy, nhiều người lao động sẽ được nghỉ 104 ngày cuối tuần và 11 ngày nghỉ lễ, Tết, tổng cộng là 115 ngày, chưa tính ngày phép.

Theo nghị định số 128 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ, thi hành từ 1-7, bộ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2-9 để áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Ngoài ra Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương. Cụ thể, người làm việc được nghỉ việc riêng, hưởng nguyên lương song phải thông báo với chủ sử dụng lao động khi kết hôn (nghỉ 3 ngày); con đẻ, con nuôi kết hôn (nghỉ 1 ngày).

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết sẽ nghỉ 3 ngày.

Người lao động được nghỉ không lương 1 ngày và phải thông báo với chủ sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn hoặc anh, chị, em ruột kết hôn.

Một quy định nữa là nếu cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động, số ngày nghỉ hằng năm của người lao động sẽ được tăng thêm 1 ngày.

