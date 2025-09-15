10 thói quen buổi sáng giúp giảm cân hiệu quả

Ăn sáng giàu protein

Một bữa sáng đủ đạm giúp giảm cảm giác thèm ăn, duy trì năng lượng và hạn chế tích mỡ. Các lựa chọn phù hợp gồm trứng, sữa chua Hy Lạp, phô mai, hạt chia.

Uống nước ngay sau khi thức dậy

1-2 cốc nước buổi sáng giúp tăng trao đổi chất, giảm thèm ăn và hỗ trợ tiêu hao năng lượng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, uống 1-2 lít nước mỗi ngày có thể thúc đẩy giảm cân.

Mỗi buổi sáng, bạn nên uống 1 cốc nước ấm (200 - 300ml)

Tự kiểm tra cân nặng

Thói quen cân mỗi sáng giúp bạn theo dõi tiến trình, tăng động lực và duy trì kỷ luật. Tuy nhiên, nên tập trung vào xu hướng dài hạn, không lo lắng về dao động từng ngày.

Đón ánh nắng sớm

Dành 10-15 phút dưới ánh nắng buổi sáng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa tăng cân.

Thực hành chánh niệm

Dành vài phút buổi sáng để hít thở sâu, tập trung vào hiện tại. Chánh niệm đã được chứng minh giúp kiểm soát thói quen ăn uống và giảm cân hiệu quả.

Tập thể dục buổi sáng

Hoạt động thể chất sớm trong ngày giúp tăng cảm giác no, cải thiện kiểm soát đường huyết và tạo năng lượng tích cực cho cả ngày.

Chuẩn bị bữa trưa từ trước

Nấu ăn tại nhà giúp kiểm soát dinh dưỡng và giảm nguy cơ béo phì. Người có thói quen tự chuẩn bị bữa ăn thường có chế độ ăn lành mạnh và ít tăng cân hơn.

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ dễ làm tăng cảm giác đói và lượng calo nạp vào. Duy trì 7-8 giờ ngủ mỗi đêm giúp cơ thể cân bằng, hỗ trợ giảm cân.

Thay đổi cách đi làm

Đi bộ, đạp xe hoặc dùng phương tiện công cộng thay vì lái xe giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn, đồng thời rèn luyện thể chất hàng ngày.

Ghi nhật ký ăn uống

Theo dõi lượng thức ăn giúp bạn kiểm soát calo nạp vào và có trách nhiệm hơn với chế độ ăn. Chỉ cần ghi chép đơn giản cũng tạo ra khác biệt trong quản lý cân nặng.

Chỉ với những điều chỉnh nhỏ trong buổi sáng, bạn có thể khởi đầu ngày mới lành mạnh hơn và tăng hiệu quả giảm cân. Kết hợp thói quen tốt này với chế độ ăn uống cân bằng và lối sống khoa học sẽ mang lại kết quả bền vững.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn