Yêu cầu dừng hoạt động sản xuất gỗ bóc trái phép tại Nhà máy tinh bột sắn Intimex

Hoạt động sản xuất gỗ bóc trái phép diễn ra trong thời gian dài.

Theo đó, vừa qua Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Hữu Hiền đã ký ban hành văn bản số: 1232/UBND-KT&HT về việc: Dừng hoạt động xưởng sản xuất gỗ bóc.

Nội dung văn bản nêu: Qua kiểm tra phát hiện trong khuôn viên của Công ty CP Nông thủy sản Nghệ An có dây chuyền sản xuất gỗ bóc đang hoạt động nhưng không có giấy phép của cấp có thẩm quyền và không đúng với quy định tại Quyết định số 1019/QĐ-BTM ngày 23/8/2002 của Bộ Thương mại về việc phê duyệt Dự án đầu từ xây dựng Nhà máy tinh bột sẵn và không phù hợp với Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2731 – BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện yêu cầu: Công ty CP Nông thủy sản Nghệ An dừng hoạt động sản xuất gỗ bóc khi chưa đầy đủ các thủ thục theo quy định. Tiến hành làm thủ tục để được xem xét hoạt động theo quy định hiện hành của nhà nước (nếu Công ty có nhu cầu). Công văn đồng thời giao UBND thị trấn Thanh Chương, các phòng có liên quan, hạt Kiểm lâm, Công an huyện thường xuyên kiểm tra, quản lý không để Công ty CP Nông thủy sản Nghệ An hoạt động khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã thông tin phản ánh về việc một thời gian dài tại Nhà máy tinh bột sắn Intimex Nghệ An (đóng tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra tình trạng sản xuất gỗ bóc trái phép. Điều đáng nói là hoạt động sản xuất một cách công khai, rầm rộ nhưng chưa được kiểm tra, chấn chỉnh.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus