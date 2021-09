Xúc động clip con gái ruột ca sĩ Phi Nhung hát tặng mẹ: "Từ khi con biết nói, trên môi đã vang tiếng mẹ"

Trưa ngày 28/9, sau gần 2 tháng chống chọi với bệnh Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 51 tuổi tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sự ra đi của Phi Nhung khiến người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng xót xa.

Ngay sau khi hay tin mẹ mất, người con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ là Wendy Phạm đã đổi hình đại diện trên mạng xã hội thành hình ảnh bông hoa sen đen trắng và dòng trạng thái tiễn biệt để bày tỏ sự đau buồn. Trên trang cá nhân Wendy Phạm viết:

"Mẹ ơi! mẹ trở về bên con một chút được không. Con muốn nghe mẹ nói và được mẹ ôm. Con muốn thấy mẹ cười. Con muốn ôm mẹ thật chặt và mãi không buông. Con muốn nói là con yêu mẹ nhiều lắm!".

Wendy Phạm đăng tải hình ảnh của mẹ và dòng trạng thái vô cùng xúc động.

Wendy Phạm còn tiết lộ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hai mẹ con đã không gặp nhau trong suốt gần 2 năm trời. Wendy Phạm rất đau lòng vì không được ở bên mẹ trong những ngày cuối đời.

Dòng trạng thái và chia sẻ của Wendy Phạm đã khiến người thân, bạn bè và công chúng vô cùng xúc động. Đặc biệt, mới đây khán giả không kìm được nước mắt khi xem đoạn clip ngắn Wendy Phạm hát bài "mẹ là quê hương" tặng mẹ Phi Nhung.

Từng câu, từng chữ trong lời bài hát như nỗi lòng của cô con gái gửi đến người mẹ quá cố. Wendy nghẹn ngào hát: "Từ khi con vừa biết nói, trên môi đã vang tiếng Mẹ. Bên tai đã nghe tiếng Mẹ, tiếng Mẹ ầu ơ hát ru....".

Xúc động clip Wendy Phạm con gái nữ ca sĩ Phi Nhung hát tặng mẹ.

"Thương Wendy lâu rồi không gặp mẹ, sắp được gặp thì ngàn dặm xa cách mãi mãi. Mong con cố gắng vượt qua nha con".

"Nghe Wendy hát mà không cầm nổi nước mắt. Có nỗi đau nào bằng nổi đau mất mẹ. Từ mai con mồ côi mẹ rồi, không còn được nghe tiếng mẹ nữa. Thương con vô cùng".

"Giọng hát giống ca sĩ Phi Nhung quá! xin chia buồn cùng em và gia đình, mong em vượt qua nỗi đau này, mạnh mẽ lên nhé! Chúc em luôn bình an và hạnh phúc", một số chia sẻ, động viên gửi tới con gái cố ca sĩ.

Được biết, Wendy Phạm (SN 1992) là con gái của Phi Nhung và người bạn trai cũ giấu kín danh tính. Suốt hơn 20 năm, nữ ca sĩ không có bất kỳ chia sẻ nào về con gái vì cô mong muốn con có tuổi thơ êm đẹp và một cuộc sống bình yên.

Wendy hạnh phúc khi được gặp lại mẹ Phi Nhung tại Mỹ vào năm 2019.

Mãi đến năm 2017, ca sĩ Phi Nhung mới công bố danh tính con gái khi Wendy tốt nghiệp cử nhân. Hiện Wendy Phạm đang làm y tá và sinh sống tại Mỹ.

