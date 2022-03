Xuất khẩu điều sang Ý có nguy cơ bị lừa đảo: 36 container đã mất quyền kiểm soát

Tổ chức tội phạm can thiệp để đánh tráo bộ chứng từ gốc? Theo Vinacas, việc mất kiểm soát hàng loạt container điều đồng loạt xảy ra trong tháng 2. Trong khi đó, các ngân hàng tại Việt Nam cho biết đã chuyển đi tất cả các bộ chứng từ gốc của lô hàng 36 container thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, nhưng các ngân hàng tại Ý phản hồi chỉ nhận được bản chứng từ photo. "Nếu đúng ngân hàng tại Ý chỉ nhận được bản photo thì có thể có tổ chức tội phạm nào đó can thiệp và đánh tráo bộ chứng từ gốc trong quá trình chuyển phát nhanh, hoặc chuyển đến ngân hàng theo yêu cầu của người mua tại Ý", ông Nhựt đặt nghi vấn. Khó liên lạc với đơn vị môi giới Vinacas cho biết chủ công ty môi giới lô hàng trên là Kim Hạnh Việt hiện đang ở Mỹ, có doanh nghiệp đã liên hệ được với chủ đơn vị này nhưng thông tin trao đổi khá hạn hẹp. Do đó, nhiều đơn vị đang nghi ngờ có hay không sự tiếp tay của đơn vị này dẫn đến khó khăn phát sinh như trên.