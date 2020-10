Xuất hiện nhiều ứng dụng độc hại với trẻ em

Cụ thể theo các nhà nghiên cứu tại Ủy ban Trách nhiệm số Quốc tế (IDAC), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Boston, Mỹ, 3 ứng dụng dành cho trẻ em dường như “vô tội” song lại vi phạm nhiều chính sách liên quan đến thu thập dữ liệu của Google. Những ứng dụng này có thể đã truy cập Android ID của người dùng cùng với đó là mã số AAID (mã số quảng cáo). Những ứng dụng này có thể đã được tải về trên dưới 20 triệu lần.

Nhiều ứng dụng độc hại với trẻ em cần gỡ bỏ. Ảnh minh họa

Theo đó những ứng dụng độc hại gồm Princess Salon, Number Coloring và Cats & Cosplay đều thuộc ứng dụng trong diện nghi vấn hiện đã bị Google gỡ bỏ. Về phần mình, Google xác nhận đã gỡ bỏ các ứng dụng sau khi nhận được khuyến cáo từ IDAC.

Vụ việc nói trên được công bố trong bối cảnh nhiều người đang để ý đến Google và phạm vi hoạt động của nó. Bộ Tư pháp Mỹ và 11 bang đang đệ đơn kiện công ty này vì các dấu hiệu có liên quan đến độc quyền và phi cạnh tranh trong lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo tìm kiếm.

Để rõ ràng, cần hiểu rằng các ứng dụng nói trên vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm. Dù vậy, quy mô và phạm vi hoạt động mà Google đang nắm trong tay. Mọi việc còn nghiêm trọng hơn khi thấy rằng chỉ một hành động kiểm soát nhỏ cũng có thể khiến hàng chục triệu người dùng bị ảnh hưởng.

Do đó, để đảm bảo an toàn cách tốt nhất cần gỡ ngay những ứng dụng trên. Ngoài ra, người dùng cũng cần biết rằng các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba thường thiếu kiểm soát bảo mật, chính sách nghiêm ngặt và kiểm soát chất lượng, do đó, việc tải xuống các ứng dụng độc hại sẽ dễ dàng hơn. Thay vì nhìn số sao đánh giá, hãy đọc các đánh giá và chú ý đến những gì người dùng đang nói. Nếu một ứng dụng hoạt động đủ tốt nhưng người dùng phàn nàn về các quyền mà nó yêu cầu trong bản cập nhật gần đây, thì hãy cân nhắc thêm.

Tác giả: An Dương

Nguồn tin: vietq.vn