Xuất hiện clip hàng chục thanh niên 'bốc đầu xe' trên cầu Cửa Hội

Xuất hiện clip hàng chục thanh niên đầu trần, nẹt pô, bốc đầu xe trên cầu Cửa Hội.

Sau khi clip xuất hiện, nhiều ý kiến cho rằng, nhóm thanh niên không những xem thường tính mạng bản thân mà còn có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên cầu.

Your browser does not support the video tag.

Cầu Cửa Hội vừa được khánh thành vào ngày 14/3 vừa qua, cây cầu bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng chiều dài tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài hơn 1,7km. Chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m, cầu dẫn 16m. Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỷ đồng.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết