“Xuân ấm biên cương” đến với bà con biên giới, khó khăn xứ Nghệ

Năm mới 2021 đã đến, Tết Tân Sửu cũng đang về gần. Một cái Tết sum vầy, đầm ấm, yêu thương và hạnh phúc là mong muốn của mọi nhà, mọi người nhưng xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, những số phận không may mắn.

Với mong muốn góp phần mang đến một cái tết đủ đầy, một mùa xuân yêu thương đến đồng bào biên giới, vùng khó khăn, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức chương trình “Xuân ấm biên cương”.

Chương trình nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại kêu gọi, huy động các nhà hảo tâm chung tay cùng giúp đỡ các hộ nghèo, các mảnh đời éo le, bất hạnh, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây cũng là là hoạt động trọng tâm của phòng trào hưởng ứng “Tết vì người nghèo” năm 2021, có tính chất quan trọng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống dân tộc. Đồng thời tuyên truyền mạnh mẽ, tạo được sức lan tỏa hướng về cộng đồng của lực lượng Công an Nghệ An và các đơn vị phối hợp, góp phần xây dựng nét đẹp nhân văn, nhân ái trong toàn xã hội. Để “không ai bị bỏ lại phía sau” khi tết đến xuân về.

Đông đảo lãnh đạo, đại biểu, người dân tới tham dự Chương trình "Xuân ấm biên cương"

Chương trình “Xuân ấm biên cương” được tổ chức tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Đây là xã biên giới còn nhiều khó khăn, với 100% bà con là người dân tộc thiểu số từ Tương Dương chuyển về tái định cư.

Tham dự Chương trình “Xuân ấm biên cương” có Thứ trưởng Bộ GD&TĐ Ngô Thị Minh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại Triệu Ngọc Lâm. Về phía tỉnh Nghệ An có Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh; ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, đại diện lãnh đạo huyện Thanh Chương, cùng đông đảo bà con nhân dân.

Báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đồng hành với người dân vùng khó khăn

Kết thúc Chương trình "Xuân ấm biên cương", nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban lãnh đạo Công An tỉnh Nghệ An cùng chính quyền và người dân huyên Thanh Chương.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo giáo dục và Thời đại chia sẻ tại chương trình.

"Chúng tôi xin tri ân các nhà tài trợ đã đồng hành chia sẻ với những khó khăn tới bà con vùng biên cương. Tôi thật sự rất xúc động khi có mặt tại đây, được cảm nhận sự hân hoan, phấn khởi của người dân xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương khi đón nhận những món quà ý nghĩa" - ông Triệu Ngọc Lâm chia sẻ.

Ông Triệu Ngọc Lâm cũng nhấn mạnh: "Thời gian tới, Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị tỉnh Nghệ An để đồng hành kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... chung tay chia sẻ, hỗ trợ tới vùng khó khăn tỉnh Nghệ An".

Ấm áp tấm lòng các Mạnh Thường Quân đồng hành cùng Báo Giáo dục và Thời đại

Nhân dịp này Văn phòng Báo Giáo dục và thời đại Khu vực Bắc Trung bộ đã đón nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Xuân ấm biên cương".

Ban tổ chức trao quà cho học sinh, người dân khó khăn 4 huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương, Nghi Lộc

Đây là số tiền do các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm như: Tập đoàn Trường Thịnh Phát, Tổng công ty Điện lực dầu khí, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nghệ An, Hội Doanh nghiệp Lam Hồng tại Đồng Nai... trao tặng.

Số tiền này sẽ được trao cho học sinh và người dân vùng khó tại Nghệ An trong dịp Tết đến Xuân về.

Trước đó, cùng với báo GD&TĐ các Mạnh Thường Quân đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân Nghệ An và Hà Tĩnh trong đợt mưa lũ tháng 10/2020.

Xúc động hình ảnh người dân đón nhận quà trong mưa Xuân

Chương trình Xuân ấm yêu thương tối 16/1 diễn ra trong thời tiết mưa lạnh nhưng điều đó vẫn không ngăn được đông đảo bà con đến chật kín sân vận động xã Ngọc Lâm, (Thanh Chương Nghệ An) để theo dõi và đón nhận quà.

Bà Vi Thị Tấm (60 tuổi) xúc động bày tỏ, đây chỉ là mưa Xuân mà có mưa lớn tôi cũng đến dự chương trình, bà con vùng biên vui mừng lắm.

Trời càng về đêm càng lạnh, song bà con vẫn nán lại, không ai ra về. Chương trình Xuân ấm yêu thương là sự kiện đặc biệt đối với người dân xã biên giới này.

Trong suốt 15 năm kể từ khi chuyển từ huyện Tương Dương về tái định cư tại Ngọc Lâm, đây là lần đầu tiên người dân được chứng kiến một chương trình nhân ái ý nghĩa, với sân khấu to lớn. Không khí tưng bừng, vui tươi, sôi động đã thu hút đông đảo cả người lớn, trẻ nhỏ dõi theo chương trình chăm chú, háo hức.

Người dân chăm chú dõi theo chương trình.

Các tiết mục nghệ thuật không chỉ là màn múa hát đẹp mắt, mà còn lồng ghép vào đó những thông điệp yêu thương, tuyên truyền pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số. Đó là không di canh di cư tự do mà ổn định sản xuất, chăm lo cho con em đi học....

Bà con hồ hởi khi nhận những suất quà từ các nhà tài trợ.

Tại chương trình, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại đã kết nối, huy động các tấm lòng hảo tâm, nhà tài trợ tặng 400 suất quà cho bà con. Mỗi suất ngoài số tiền 1 triệu đồng còn có chăn ấm, nhu yếu phẩm như mỳ chính, dầu ăn, gạo... để học sinh, người dân đón tết sum vầy.

Bà Lô Thị Chức năm nay đã 80 tuổi, nhưng vẫn theo con cháu đến xem từ đầu chương trình. “Vui lắm, tình cảm nữa. Chương trình hay quá, phù hợp với bà con dân tộc, nên trời mưa cũng cũng đi xem đó”, bà nói.

Các bạn nhỏ thích thú khi được xem một chương trình văn nghệ đầy ý nghĩa, hoành tráng.

Còn bà Vi Thị Tấm (60 tuổi) cũng xúc động: "Thấy chương trình về, bà háo hức nên đi xem. Ông thì không đi được, vì sức khỏe yếu, là thương binh bị nhiễm chất độc da ca. Nhưng ông ở nhà cũng được nhận quà rồi”.

Đến 21h trời mưa nặng hạt, bà con vùng biên vẫn trùm áo, ô, mũ đứng chăm chú xem chương trình "Xuân ấm biên cương".

Dẫn theo cháu nhỏ Vi Linh Đan 5 tuổi đến xem, bà Lô Thị Lan 66 tuổi lấy áo che mưa cho cháu. Bà đã được nhận quà nhưng chưa muốn về, vẫn ở lại xem. “Bà cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn các đoàn thể, nhà từ thiện đã quan tâm đến gia đình bà và dân bản còn khó khăn. Đời sống của bà con tái định cư bây giờ cũng ổn định hơn rồi”, bà Lan chia sẻ.

Đợt mưa Xuân trong tối nay đã không giảm đi công việc bảo vệ an ninh, trật tự tại chương trình.

Dù đã về khuya nhưng người mẹ này vẫn địu con, cầm ô che mưa cho con, tiếp tục dõi theo chương trình

Em bé thích thú cùng gia đình nán lại tới cuối chương trình.

Bà con không quản mưa lạnh dự Chương trình nhiều ý nghía.

Những ánh mắt chăm chú dõi lên sân khấu.

Trao quà 28 học sinh khó khăn vùng biên cương

Đây là những học sinh đang học tập trên địa bàn huyện Thanh Chương. Các bạn đều là những em có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vươn lên trong học tập.

Chương trình "Xuân ấm biên cương" lần này được Công an Nghệ An, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp tổ chức đã đưa đến những tình cảm ấm áp, món quà thiết thực động viên các em vượt qua khó khăn, học tập tốt.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh tiếp tục trao những món quà ý nghĩa đến với học sinh nghèo vùng biên cương.

Những chiếc chăn ấm đã được các em học sinh đón nhận trong niềm hạnh phúc.

20h45 phút, mưa xuân vẫn rơi nhưng không làm giảm đi không khí háo hức của người dân đến với Chương trình "Xuân ấm biên cương".

Những suất quà yêu thương đến tay học sinh, bà con vùng khó nơi biên cương

Điểm nhấn của chương trình là phần trao những suất quà ý nghĩa tới học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 400 suất quà đến với người dân, học sinh và các hộ gia đình khó khăn vùng biên cương với 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi suất quà 1 triệu đồng cùng với chăn ấm, nhu yếu phẩm... để bà con có một cái Tết ấm cúng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao quà cho người dân nghèo vùng biên cương.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại trao quà đến bà con huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao quà cho học sinh vùng khó khăn Nghệ An.

Người dân vùng biên cương Nghệ An vui mừng khi nhận được những món quà ý nghĩa từ Công an Nghệ An, Báo Giáo dục và Thời đại.

Đông đảo lãnh đạo, đại biểu, người dân quan tâm tới Chương trình "Xuân ấm biên cương" tổ chức tối nay tại biên cương Nghệ An.

Chia sẻ, thiện nguyện trong trận lũ lịch sử tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Sau chương trình nghệ thuật mở đầu, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc chương trình Xuân ấm biên cương. Chương trình được Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức, vận động các nhà tài trợ trao những phần quà ý nghĩa cho học sinh, bà con khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng đông đảo người dân vùng biên huyện Thanh Chương hướng lên sân khấu, theo dõi một đoạn video ngắn về hoạt động từ thiện của Báo Giáo dục và Thời đại thuộc Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ trong đợt mưa lũ tháng 10/2020 vừa qua. Báo đã để lại nhiều ấn tượng, làm nhiều chương trình trao quà, xây nhà ở, thậm chí ngay khi mưa lũ diễn ra, cán bộ, phóng viên Báo đã có mặt trực tiếp tới người dân đưa từng nắm cơm nóng, suất xôi gà cứu trợ khẩn cấp cho bà con.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại chia sẻ những hoạt động thiện nguyện của Báo giáo dục và Thời đại thuộc Văn phòng Bắc Trung Bộ thời gian qua.

Chương trình văn nghệ mở đầu

19h30 chính thức diễn ra Chương trình văn nghệ chào mừng đặc sắc của anh chị em nghệ sỹ đến từ Công an tỉnh Nghệ An và Huyện đoàn Thanh Chương. Với các tiết mục: Quê hương vọng mãi lời Người, Thanh Chương mời bạn về thăm, Tự hào người chiến sỹ Công an trên quê hương cùng các tốp ca nam nữ do Công an Nghệ An thể hiện.

Chương trình văn nghệ mở đầu Chương trình "Xuân ấm biên cương" diễn ra tại Nghệ An, do Báo Giáo dục và Thời đại cùng Công an tỉnh Nghệ An đồng tổ chức.

Háo hức chờ đón chương trình

19h, sân vận động xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An đã chật kín người dân tập trung về để dự chương trình. Mặc dù thời tiết mưa phùn, lạnh, nhưng không ngăn được sự háo hức, trông chờ của bà con xã vùng tái định cư thủy điện Bản Vẽ.

Đây là lần đầu tiên một sân khấu lớn, hoành tráng được dựng lên tại xã biên giới khó khăn này, khuấy động không khí tưng bừng, phấn khởi.

Cụ già ngồi xe lăn được lực lượng công an đưa đến tham dự chương trình Xuân ấm biên cương

Đông đảo bà con đến tham dự chương trình

Em nhỏ háo hức trước chương trình Xuân ấm biên cương xứ Nghệ

Tác giả: Nhóm Phóng viên

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại