Xót xa người mẹ nghèo 3 lần mất con, giờ lại chứng kiến con trai đau đớn từng ngày trước bệnh hiểm nghèo

Đưa con trai chuyển từ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương sang điều trị tại Bệnh viện Phổi được gần tuần nay, chị Trịnh Thị Nhung (SN 1987, ở thôn Vân Mộng, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đứng ngồi không yên với tình trạng bệnh của con.

Con trai của chị là bé Phạm Khang An (5 tuổi) bị bệnh ung thư máu và hiện lại kèm thêm viêm phổi nặng. Cơ thể nhỏ bé của An ngày một gầy yếu. 5 tuổi, An mới nặng có 12kg. Từng ngày trôi qua, cậu bé quằn quại trong đau đớn, người mẹ nghèo chỉ biết ôm con vào lòng.

Bé An đang từng ngày chống chọi với bệnh ung thư máu. Ảnh GD

Được biết, vợ chồng chị Nhung khó có con. Chị Nhung 5 lần mang thai thì 3 lần đau đớn mất đi "núm ruột" của mình. Cố gắng giữ gìn sau những lần mang thai khó, vợ chồng chị điều trị mới có được bé An và một cô con gái lớn năm nay 7 tuổi. Mọi sự cố gắng và niềm hạnh phúc, anh chị đặt cả vào chăm sóc các con.

Thế nhưng, niềm bất hạnh lại ập đến với gia đình chị Nhung vào đầu tháng 8 năm 2020. Đó là ngày mà vợ chồng anh chị đau đớn nhận kết quả căn bệnh ung thư máu mà bé An mắc phải.

Nhớ lại thời điểm khi An phát bệnh, chị Nhung bảo khi đó cơ thể của An xanh xao, bụng to bất thường, ăn uống mãi không tăng cân và ở nách có xuất hiện hạch. Chỉ cần một va chạm nhẹ cũng để lại vết thâm trên cơ thể An. Con lại bị amidan nặng nên gia đình đưa con đi khám. Sau khi điều trị, tình trạng amidan đỡ hơn thì con không may lại trượt ngã gãy mu bàn chân.

5 tuổi, An mới nặng 12 kg

Đưa con đi khám, bác sĩ nghi ngờ có tế nào ung thư nên khuyên gia đình đưa con lên tuyến trên. Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm, sinh thiết, bác sĩ kết luận con trai chị bị ung thư máu. Vợ chồng chị Nhung vẫn chưa thể tin được đó là sự thật nên ôm con đi tiếp các bệnh viện tuyến trung ương. Kết quả tương tự khiến anh chị ngã quỵ.

"Từ nhỏ cháu có ốm đau gì đâu. Ai cũng khen cháu khỏe mạnh, ít ốm vặt vậy mà giờ mới 5 tuổi đã phải gánh căn bệnh đau đớn như này. Cháu đã qua 2 lần điều trị hoá chất, sức khoẻ của đứa trẻ có tiến triển tốt. Nhưng mấy hôm nay bị thêm viêm phổi nặng nên yếu hơn" – chị Nhung xót xa nói.

Dòng dã theo con đi viện từ tháng 8/2020 điều trị bệnh ung thư máu đến nay cũng là chừng ấy thời gian chị Nhung phải sống trong lo âu, thấp thỏm. 1 lần mang thai ngoài dạ con, 2 lần bị sẩy, chị Nhung luôn ám ảnh, lo sợ mất con. Giờ chị càng sợ hơn, cậu con trai một ngày nào đó cũng theo những người con trước rời xa chị khi còn quá nhỏ.

Mỗi lần chứng kiến cảnh những đứa trẻ cùng phòng bệnh bị bác sĩ trả về rồi nghĩ đến chặng đường phía trước của con trai, chị Nhung lại vội quay mặt đi quệt những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ của mình để tránh cho con nhìn thấy. Và rồi mỗi lần con trai vào hóa chất mệt mỏi, nằm li bì, vợ chồng chị Nhung lại chong đèn thức.

Người mẹ nghèo lo sợ mất con khi kinh tế gia đình kiệt quệ suốt thời gian điều trị vừa qua. Ảnh GD

Trước sự sống quá đỗi mong manh của con trai, vợ chồng chị Nhung lo lắng hơn khi hoàn cảnh kinh tế đã kiệt quệ. Dành dụm được đồng nào, vợ chồng chị Nhung lại khăn gói đem con đi bệnh viện chạy chữa nhưng đã gần 1 năm trôi qua, bệnh tình của An vẫn không thuyên giảm.

Chị Nhung làm công nhân may cho một công ty gần nhà. Còn chồng chị ở nhà làm ruộng, thi thoảng đi làm thêm. Thu nhập từ công việc tự do của anh chẳng đáng là bao nên gần như cả gia đình trông vào mức lương hơn 4 triệu đồng/ tháng của chị Nhung.

Gia đình anh chị neo người. Bố mẹ bên nội đã mất cả, bên ngoại còn mình ông nên gần như vợ chồng phải thay nhau chăm con. An còn nhỏ, lần nào đi viện vào hóa chất cũng phải cả hai vợ chồng chị Nhung đi. Cũng bởi vậy mà chi phí sinh hoạt đều tăng. An cũng phải dùng nhiều thuốc ngoài nên chi phí tốn kém. Lo điều trị cho con, giờ nợ nần chồng chất, vợ chồng chị chưa biết lấy gì để cứu con khi vay mượn ngày càng khó.

Cách đây không lâu, chị Nhung biết mình đang mang thai. Bụng mang dạ chửa chăm sóc con bệnh tật, nhiều đêm chỉ Nhung chẳng được ngon giấc. Tình trạng viêm phổi nặng, An luôn trong tình trạng khó thở, vợ chồng chị Nhung suốt cả tuần cứ thay nhau bế con vì cứ nằm là cháu không thể thở được. Dẫu vất vả, người mẹ nghèo này vẫn gắng gượng để làm chỗ dựa cho con trai bất hạnh.

"Cuộc chiến" sinh tử của bé An với gia đình chị Nhung vẫn còn kéo dài và vô cùng gian truân mới hi vọng em có thể bình phục và quay trở về nhà. Trong lúc này, sự chung tay của bạn đọc sẽ phần nào góp sức cho con có cơ hội sống.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé An xin gửi về: Chị Trịnh Thị Nhung ở thôn Vân Mộng, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Tác giả: Phương Thuận

Nguồn tin: Báo GĐ&XH