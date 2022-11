Xót xa chuyến trở về của con gái xa xứ 5 năm: Chỉ còn có thể quỳ sụp, khóc nấc trước di ảnh mẹ mà thôi

Người ta thường nói: Con mất mẹ như mất nửa cuộc đời. Bởi trong cuộc sống khắc nghiệt này, chỉ có tình yêu của bố mẹ dành cho con cái mới to lớn, vĩ đại nhất. Vì vậy mà khi trụ cột vững trãi ấy mất đi, sẽ chẳng có nỗi đau nào sánh bằng.

Đó cũng là câu chuyện đầy xót xa của một cô gái trẻ sau 5 năm đi xa xứ, đến khi trở về nước chỉ đành bất lực, khóc nấc bên di ảnh mẹ mới được chia sẻ lên mạng xã hội cách đây ít giờ.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Xót xa chuyến trở về của con gái xa xứ 5 năm: Chỉ còn có thể quỳ sụp, khóc nấc trước di ảnh mẹ (TikTok: P.T)

Theo dõi đoạn clip người ta lại càng nghẹn ngào khi chứng kiến khoảnh khắc cô gái trẻ bí mật trở về nước cách đây vài tháng. Con gái xa quê 5 năm ngay khi vừa xuống ô tô liền gọi: "má" rồi chạy như bay, sà vào lòng mẹ, ôm chặt vì vui sướng. Mẹ thì bất ngờ không kịp làm gì, thoáng chút giận hờn vì con về đột ngột chưa chuẩn bị được gì. Nhưng phút sau, bà bật khóc vì hạnh phúc.

Ấy vậy mà chỉ cách đó vài tháng sau, cô lại vội vã trở về. Nhưng chuyến này chỉ còn được nhìn thấy và ôm mẹ qua di ảnh. Cô gái hớt hải chạy xuống xe, cuống cuồng đi vào nhà rồi quỳ xuống, bật khóc thật lớn khiến ai nấy đều nghẹn lòng. Có lẽ chẳng nỗi đau nào có thể lấp láp đi sự mất mát lớn lao này.

Khoảnh khắc hai cha con đứng cạnh linh cữu mẹ quá xót xa khiến bất kể ai chứng kiến đều không kìm nổi nước mắt. Bởi chúng ta sẽ không thể biết được thời gian trôi nhanh đến mức nào cho đến khi không kịp nói lời tạm biệt.

Đoạn clip sau khi đăng tải lập tức nhận được sự chú ý và chia sẻ của cộng đồng mạng. Bên dưới clip, rất nhiều bình luận chia buồn, động viên cô gái trẻ và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này.

"Mới 3h chiều mà buồn ngang. Sống tốt hơn từng ngày từng ngày một nhé mọi người",

"Mong bạn và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. Xót xa quá",

"Hy vọng chúng ta sẽ sống tốt mỗi ngày. Ở bên gia đình nhiều hơn, nhìn nhau nhiều hơn, vì chẳng biết đâu là khoảnh khắc cuối cùng cả",

"Ngày tôi sợ nhất là ngày này....Xem mà nước mắt chảy không ngừng",

"Chúng ta không thể biết đâu là khoảng khắc cuối cùng cả, vì vậy hãy trân trọng và cố gắng bên gia đình nhiều hơn nhé",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn