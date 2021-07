Xôn xao clip kẻ trộm đếm tiền trong nhà khổ chủ

Sự việc xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng trên đường Hưng Phú, phường 10, quận 8 (TP HCM) vào rạng sáng 2-7.

Anh N.H.N (SN 1988, chủ nhà) cho biết khi gia đình anh đang ngủ thì giật mình do kẻ trộm mở cửa phòng.

Your browser does not support the video tag.

Kẻ trộm đếm tiền tại nhà gây xôn xao

Anh N. hô hoán nên cả nhà thức giấc và kẻ trộm bung chạy. Kiểm tra camera, gia đình anh N. phát hiện kẻ trộm đột nhập nhà ở ban công lầu một.

Sau khi xuống tầng trệt, kẻ trộm lấy sạch tiền bán hàng ở trong tủ và đập heo đất của con anh, mở cửa chính đưa tài sản ra ngoài.

Tiếp đó kẻ trộm lên phòng ngủ của anh N. lấy chìa khoá xe SH và một điện thoại nhưng bị nạn nhân phát hiện nên bỏ chạy. Tổng giá trị tài sản bị trộm theo anh N. khoảng 30 triệu đồng.

Các đoạn clip về vụ việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Công an quận 8 đang vào cuộc điều tra theo tố cáo của nạn nhân.

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người lao động