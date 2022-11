Xôn xao clip anh chồng chở con đi bỏ quên cả vợ bên đường, quay lại đón thì nhận cái kết đáng đời

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một anh chồng vụng về đã bỏ quên cả vợ mình ở bên đường, chở con đi băng băng khiến dân tình được phen “dở khóc dở cười”.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đoạn clip được chia sẻ, anh chồng đang tung tăng chở con đi trên đường thì được một người nhắc nhở rằng anh đã quên vợ mình ở đâu đó rồi.

Ngay lập tức, người chồng liền chở con quay xe để đón vợ. Sau khi quay lại khoảng vài chục mét, người chồng đã đón được chị vợ đang đứng ngán ngẩm ở bên đường.

Trong lúc lên xe, người vợ không quên tặng cho chồng mấy cái bạt tai vì “tội” quá lớn. Một người đàn ông lớn tuổi qua đường cũng phải tỏ thái độ “bó tay” với anh chồng vụng về này.

Chỉ khi được nhắc anh chồng mới nhớ ra mình đã bỏ quên vợ bên đường. (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Khoảng khắc 2 bố con nhận ra "tai họa" sắp giáng xuống vì tội quên vợ, quên mẹ.

Anh chồng biết mình vừa “phạm tội lớn” với vợ nên cũng chỉ đành cặm cụi chịu đòn và tiếp tục chở vợ con đi tiếp hành trình.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ lớn của dư luận. Đa số đều cho rằng, có lẽ anh chồng đang mải suy nghĩ chuyện gì đó nên không để ý vợ mình đã lên xe hay chưa.

Vừa quay lại thì nhận ngay một bạt tai từ cô vợ vì mắc "tội lớn".

Một số người khác cũng cho rằng, dù quên vợ nhưng khi được nhắc nhở anh chồng đã lập tức quay lại đón vợ ngay cho thấy anh này rất yêu thương vợ con, chỉ là một phút sao nhãng thôi.

Một số khác lại chú ý đến cậu con trai ngồi phía sau, khi ngồi trên xe cũng không quan tâm mẹ mình đang nơi nao mà chỉ biết ôm chặt bố đi băng băng trên đường.

Hiện khoảng khắc thú vị này vẫn đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của cư dân mạng.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn