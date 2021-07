Xôn xao câu chuyện chồng bận chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, vợ tự đi sinh xong một mình lái xe ô tô đưa con về nhà!

Ai mà chẳng muốn những giây phút trọng đại nhất cuộc đời mình sẽ có người bạn đời cùng sát cánh. Đối với những sản phụ, được chồng gắn bó kề bên, cổ vũ để sinh con luôn là một trong những điều họ mong mỏi nhất. Tuy nhiên, nhiều người cũng không được trải qua niềm hạnh phúc đó.

Có những chuyện về gia đình khiến người ta phải suy nghĩ mãi. Mới đây, câu chuyện người vợ một mình đi sinh con rồi tự lái xe về nhà gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, vì lí do chồng bận rộn chống dịch không thể đồng hành cùng được, cô vợ đã một mình đến bệnh viện sinh em bé. Sau 3 ngày, cô một mình lái ô tô và hai mẹ con về nhà.

Bài viết trên một fanpage lớn như sau:

“Một sản phụ sống tại Bình Dương đã chia sẻ khoảnh khắc tự mình lái xe với ghế bên cạnh là một bé sơ sinh nằm gọn trong tấm chăn nhỏ.

Được biết do chồng đi chống dịch tại thành phố, dịch căng nên dù biết tin vợ đẻ cũng không thể về được. Thế là vợ ôm bụng bầu tự lái xe đến viện, rồi đẻ xong thì hai mẹ con tự lai nhau về trên chiếc xe ô tô của gia đình.

Chị nói thấy nhà khác người ta đón con ở sảnh, hai mẹ con thì lủi thủi xuống hầm lấy xe may là nhờ được người xách cho hộ mấy túi đồ.

Bài viết được đăng tải.

Khoảnh khắc ấy tủi thân lắm nhưng nghĩ chồng mình vì nhiệm vụ không thể về được chứ không phải không muốn về. Điều đó khiến chị như cũng được an ủi phần nào.

Hai mẹ con sẽ là hậu phương mạnh mẽ để cho bố kiên cường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thật sự có những trường hợp như thế này mới thấy phụ nữ thật là siêu phàm.

Dịch căng thẳng, rất nhiều gia đình có người thân phải đi xa lâu ngày phục vụ cho công tác phòng chống.

Vì vậy hi vọng mỗi người dân đều sẽ có ý thức hơn, tuân thủ nghiêm chỉ định, vừa là để giúp cho đất nước chiến thắng dịch bệnh, cũng là để cho những người đang vất vả với công tác phòng dịch sớm ngày được trở về nhà”.

Đính kèm với bài đăng là đoạn clip ngắn ghi lại cảnh sản phụ vừa mới sinh xong đang lái ô tô. Em bé được mẹ đặt gọn ghẽ ở ghế sau. Bé quấn chăn kín, phần ngoài ghế còn được chặn lại bằng một chiếc gối nhỏ. Bé nằm im, không quấy khóc để theo chân mẹ về nhà sau khi ba không thể đến đón do tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Your browser does not support the video tag.

Sản phụ đi sinh tự lái xe về nhà

Dưới phần bình luận, người mẹ cũng thoải mái giải thích lí do với mọi người. Theo đó, gia đình này có vợ ở Bình Dương, chồng thì ở TP Hồ Chí Minh nên hiện tại dịch bệnh anh chẳng thể về được. Sau ba ngày sinh mổ thì cô xin phép về nhà sớm.

Cô cũng cảm thấy hơi tủi thân vì những sản phụ khác được đón ở sảnh, hai mẹ con cô thì lủi thủi xuống hầm lấy xe. Tuy nhiên, vì chồng còn bận nhiệm vụ, những điều đó cô đều trải qua được.

“Bé có tên Hạ Vy. Ba bé đặt do bé ra đời ngay mùa dịch này”, mẹ bé cho biết.

Người mẹ chia sẻ chuyện đi sinh một mình và nhờ các hộ lý chăm sóc.

Chồng cô ở TP Hồ Chí Minh mà vợ ở Bình Dương nên không về kịp.

Em bé đã về nhà an toàn.

Đương nhiên, nhìn hình ảnh người phụ nữ vừa sinh con lái xe đưa em bé sơ sinh đi như thế nhiều người cảm thấy khá nguy hiểm. Dân mạng cũng cho rằng đây là cách mạo hiểm và thể hiện ngay dưới phần bình luận suy nghĩ đó. Suy cho cùng, những điều lo lắng này cũng có cơ sở khi mẹ vừa mới sinh bé xong và em bé thì không có ghế ngồi chuyên dụng trên xe hơi.

“May là đường về bằng phẳng và không một bóng xe. Mình về nhà an toàn, bé vẫn ngủ ngoan”, người mẹ chia sẻ thêm.

Đúng là mùa dịch tạo nên những câu chuyện gia đình thật sự xúc động biết bao. Hi vọng rằng, chúng ta có thể mạnh mẽ chiến thắng dịch bệnh. Hi vọng những người chồng sẽ được sát cánh bên vợ lúc họ chuyển dạ, đỡ đần và chăm sóc vợ cùng con trong những giờ phút đầu tiên của cuộc đời.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc