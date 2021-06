Xoài hay vải tốt hơn cho sức khoẻ?

Xoài và vải - đâu là loại trái cây tốt hơn cho sức khoẻ? Đồ hoạ: Vy Vy

1. Cung cấp nước cho cơ thể

Theo Boldsky, 100g xoài chứa 83,5g nước. Uống nước ép xoài, đặc biệt là nước ép xoài tươi có thể giúp điều trị các vấn đề dễ gặp phải trong mùa hè như say nắng.

100g vải chứa 81,8g nước. Tuy có hàm lượng nước ít hơn xoài nhưng vải cũng giúp cơ thể tránh mất nước vào mùa hè.

2. Cung cấp năng lượng

100g xoài cung cấp 1.045 calo, trong khi vải cung cấp 1.155 calo. Uống nước ép vải hoặc ăn trực tiếp quả vải có thể giúp cung cấp năng lượng tức thì và ngăn ngừa các vấn đề như chóng mặt và mệt mỏi.

3. Làm giảm nhiệt độ cơ thể

Say nắng là một triệu chứng phổ biến vào mùa hè. Xoài có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể và ngăn ngừa các biến chứng như co giật. Vải cũng có thể giúp hạ nhiệt độ cơ thể do tác dụng chống viêm mạnh của nó.

4. Cân bằng chất điện giải trong cơ thể

Các khoáng chất quan trọng giúp duy trì chất điện giải của cơ thể là natri, kali và canxi. Xoài chứa 1mg natri, 168mg kali và 11mg canxi, trong khi vải chứa 1mg natri, 171mg kali và 5mg canxi. Chất điện giải trong vải ít hơn xoài một chút. Tuy nhiên, cả hai loại quả đều giúp cân bằng các chất điện giải trong cơ thể.

5. Giảm nhịp tim

Nhiệt độ quá cao có thể khiến nhịp tim tăng lên trong mùa hè. Theo một nghiên cứu, các khoáng chất như natri, kali, canxi và magiê có trong vải và xoài đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng huyết áp.

6. Điều trị da khô trong mùa hè

100g vải có 71,5mg vitamin C trong khi 100g xoài chín có 36,4mg vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và thúc đẩy sản xuất collagen.

Nhiệt độ quá cao của mùa hè có thể gây ra các vấn đề về da như khô da, da rám nắng, mụn trứng cá, bỏng da và nhiễm trùng da. Chất chống oxy hóa có trong vải và xoài có thể giúp giữ cho da đủ nước và khỏe mạnh trong mùa hè.

Cả hai loại trái cây đều lành mạnh và bổ dưỡng. Bạn có thể lựa chọn loại trái cây phù hợp với lợi ích và hương vị mà bạn yêu thích.

Tác giả: VY VY

Nguồn tin: Báo Lao Động