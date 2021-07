Xin tiền nhưng bố không cho đủ, cô bé nhảy lầu tự tử, cảnh giải cứu khiến cả phố nín thở

Vào chiều 13/7 vừa qua, một bé gái 15 tuổi sống ở thị trấn Trấn Đại thuộc thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã cố gắng tự tử bằng cách nhảy xuống từ tầng 6. Khoảnh khắc này được những người xung quanh ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.



Đoạn video cho thấy, một bé gái mặc áo trắng đứng trên mép tầng 6, trông rất nguy hiểm vì bé có thể trượt chân rơi xuống phía dưới bất cứ lúc nào. Phía trên tầng thượng, cách cô bé không xa cũng có một người đàn ông đang khuyên nhủ bé gái đi vào trong khu vực an toàn.

Tuy nhiên, sau vài giây lưỡng lự, cô bé bất ngờ nhảy xuống dưới. May mắn thay, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã có mặt trước đó để dựng tấm đệm cứu sinh.

Khi cô bé nhảy xuống, họ liên tục di chuyển tấm đệm và thành công đỡ được cô. Hiện bé gái không bị nguy hiểm tới tính mạng và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị thêm.

Khoảnh khắc bé gái nhảy xuống từ tầng 6.

Ông Trương, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, lúc đó có 2 người trên nóc nhà, gồm cô bé và bố của cô bé. Bé gái này mới 15 tuổi, đã bỏ nhà đi được vài ngày và mới về nhà vào ngày 13/5. Thế nhưng, vừa về đến nhà cô bé đã mở miệng xin tiền bố và cả hai xảy ra cãi vã.

“Cô bé xin bố 5.000 tệ (hơn 17 triệu đồng), nhưng ông bố chỉ có 3.000 tệ (khoảng 10 triệu đồng) để đưa cho con gái. Vì vậy, hai người xảy ra tranh cãi và cô bé lên tầng thượng để tự tử”, ông Trương nói.

Chủ cửa hàng điện thoại di động đối diện khu chung cư cho biết, cô bé này muốn mua một chiếc điện thoại đắt tiền hơn, nhưng bố cô bé không có nhiều tiến đến vậy để cho con.

Các nhân viên cứu hỏa chia sẻ, vào thời điểm đó cô bé rất xúc động. Lực lượng cứu hỏa lập tức chia thành hai nhóm, một nhóm thổi phồng đệm cứu hộ, một nhóm lên sân thượng thuyết phục cô gái cùng người nhà.

"Khi chúng tôi đi lên thì thấy cháu đang cãi nhau với bố, một lúc sau cháu nhảy xuống. Gia đình không chịu cho chúng tôi biết lý do", một nhân viên cứu hỏa nói.

