Xét xử đường dây mua bán gần 100kg ma túy, truy nã chị ruột trùm giang hồ Dung Hà

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2018 đến ngày 24-5-2018, Vũ Hoàng Oanh (64 tuổi) chỉ đạo đường dây mua bán trái phép ma túy từ Campuchia qua đường tiểu ngạch giáp tỉnh Long An về TP.HCM tiêu thụ.

Khoảng năm 2016-2017, Oanh thuê Trần Thị Lệ Chi (46 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Phạm Thị Bình (48 tuổi, ngụ TP Hà Nội) giúp việc cho gia đình Oanh và ở nhà Oanh ở phường 14, quận 10, TP.HCM.

Năm 2017, Oanh quen biết Trần Văn Cường (37 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Vũ Quang Trung (61 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định). Trong thời gian Chi giúp việc và ở tại nhà Oanh, Oanh chỉ đạo Chi bảo Cường giao ma túy, nhận tiền và chuyển tiền mua, bán ma túy cho Oanh.

Đầu tháng 4- 2018, Oanh thuê 2 căn nhà cho gia đình Cường và Trung ở. Oanh thuê 1 ôtô 4 chỗ, giao Trung lái, chở Cường vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM. Trung bình khoảng 5 ngày, Oanh chỉ đạo Cường và Trung vận chuyển ma túy một lần, mỗi lần từ 4 - 8kg ma túy đá.

Ma túy được lấy từ kho của Oanh gần sòng bài bên Campuchia hoặc nhận của một đối tượng người Campuchia mang đến.

Theo chỉ đạo của Oanh và Chi cần giao ma túy cho ai thì Cường, Trung sẽ vận chuyển giao cho người đó, nếu không giao cho ai thì ma túy được cất tại tầng 3 nhà Cường tại phường 14, quận 10 do Oanh thuê cho.

Khoảng 14h15 ngày 24-5-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an phối hợp với Cơ quan chức năng kiểm tra hành chính nhà ở của Nguyễn Thị Huệ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, phát hiện và thu giữ 9,8kg heroin, 6kg ma túy tổng hợp, hơn 1.700 viên thuốc lắc.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an kiểm tra hành chính nhà ở của Trần Văn Cường, tại phường 14, quận 10 phát hiện và thu giữ 13kg ma túy tổng hợp, 3,5kg heroine.

Khám xét nhà của Trần Văn Thình, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 1 bánh heroin, 4,3kg ma túy tổng hợp, gần 1kg thuốc lắc...

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận số ma túy cất giấu trong nhà là để bán.

Tổng cộng các đối tượng này đã mua bán trái phép gần 100kg ma túy.

Đối với Vũ Hoàng Oanh, Cơ quan CSĐT Bộ công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố bị can và tạm hoãn xuất cảnh đối với Oanh. Tuy nhiên, đến nay bị can bỏ trốn khỏi nên cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã Oanh.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ