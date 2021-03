Xe tải đấu đầu xe container, tài xế và người phụ nữ mắc kẹt trong cabin biến dạng

Chiều 13-3, thông tin từ một lãnh đạo Đội CSGT 1-48 (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết trên Quốc lộ 48 đoạn qua cầu Dinh, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe container.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 48 bị ùn tắc. Ảnh: Facebook

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, tại khu vực cầu Dinh, một chiếc xe tải nhỏ lưu thông với tốc độ cao khi vào cua đã không làm chủ được tốc độ tông thẳng vào xe container lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe tải văng ngược trở lại, dập nát phần đầu.

Your browser does not support the video tag.



Clip vụ tai nạn. Nguồn: Facebook

Vụ tai nạn khiến nam tài xế xe tải và một người phụ nữ đi cùng bị thương mắc kẹt trong cabin. Phát hiện sự việc, người dân đã tìm cách phá cabin để đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Vụ tại nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 48 bị ùn tắc.

Tài xế và người phụ nữ đi cùng bị thương mắc kẹt trong cabin biến dạng. Ảnh: Facebook

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động