Xe ô tô đắt khách trở lại, đại lý đồng loạt cắt giảm khuyến mãi

Sức mua tăng mạnh

Những ngày này, tại các đại lý kinh doanh xe ô tô luôn tấp nập khách hàng đến đặt mua xe, Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Toyota Thăng Long Cao Hồng Quảng cho biết, từ 1/12 đến nay lượng khách đến đặt mua xe tăng đột biến, trung bình mỗi ngày 1 nhân viên sale phải giải quyết thủ tục giao xe cho cả chục khách hàng. Lý giải nguyên nhân khiến sức mua tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 12, anh Nguyễn Ánh Dương ở đường Quang Trung (Hà Đông) và nhiều người tiêu dùng có chung ý kiến, Chính phủ đã ban hành nghị định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với các dòng xe ô tô lắp ráp trong nước nên người tiêu dùng tiết kiệm được hàng chục triệu đồng, nên đã chọn mua xe để hưởng ưu đãi. “Trong thời gian được giảm phí trước bạ, những người mua xe Santafe máy dầu bản cao cấp giá 1,3 tỷ đồng, có thể tiết kiệm gần 100 triệu đồng”-anh Dương nêu ví dụ. Thực tế cho thấy một trong những lý do khiến sức mua tăng mạnh còn bởi chỉ 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên nhu cầu mua xe đi chơi Tết cũng khiến thị trường xe ô tô nhộn nhịp.

Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy chỉ tình riêng trong ngày 1/12, lượng xe ôtô sản xuất lắp ráp trong nước đăng ký nộp lệ phí trước bạ đã đạt mức 11.286 chiếc, gấp gần 10 lần so với những ngày cuối tháng 11.

Sức mua ô tô tăng mạnh sau khi Chính phủ giảm 50% phí trước bạ

Đại lý đồng loạt cắt giảm ưu đãi

Thực tế cho thấy, sau khi Chính phủ giảm mức thu lệ phí trước bạ khiến sức mua tăng cao, lợi dụng điều này hầu hết các đại lý đồng loạt cắt bớt khuyến mãi. Nhiều người tiêu dùng phản ánh, trong tháng 11 hãng xe Hyundai đều giảm giá cho tất cả các mẫu xe với mức từ 15-80 triệu đồng, nhưng sang tháng 12 chương trình giảm giá đều bị cắt bỏ; các đại lý đều bán theo giá hãng đề xuất tất cả các mẫu xe Hyundai. Thậm chí khách hàng muốn lấy mẫu xe Santafe máy dầu bản cao cấp trong tháng 12 phải mua thêm phụ kiện. Tương tự hãng Toyota cũng cắt giảm mức khuyến mại khoảng 10-20 triệu đồng/xe so với tháng trước đó, cụ thể trong tháng 11 Toyota khuyến mại đến 40-60 triệu đồng cho mẫu xe Vios, Innova và Fotuner nhưng hiện Toyota đã giảm mức khuyến mại từ 10-20 triệu đồng/xe so với tháng 11. Các hãng xe Honda, Fort, Mitsubishi cũng giảm mức ưu đãi từ 10-15 triệu đồng cho khách hàng mua xe trong tháng 12 so với tháng11.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc Chính phủ giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đã tạo cơ hội cho các hãng xe và đại lý tiêu thụ sản phẩm tăng lợi nhuận vì hạn chế được khoản kinh phí tổ chức chương trình giảm giá. Trong khi hãng xe được hưởng lợi thì người tiêu dùng lại bị cắt ưu đãi. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nêu rõ, về cơ bản việc Chính phủ giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ thì người tiêu dùng được giảm khoảng 5-6% giá xe (tùy địa phương). Như vậy nếu hãng sản xuất xe ô tô cắt giảm khuyến mại ít hơn 5% giá xe thì khách hàng vẫn được lợi, nhưng nếu mức cắt giảm từ 5% trở lên thì người tiêu dùng không đợi lợi gì. “Người tiêu dùng nếu không quá vội cần xe ô tô thì có thể chờ theo thứ tự, không mua thêm phụ kiện, hoặc thậm chí tìm một lựa chọn khác phù hợp”-chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong tư vấn.

