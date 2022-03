Xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm xe tải, nữ công an tử vong thương tâm

Tối 11/3, thông tin từ Đội CSGT đường Hồ Chí Minh (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, trên đoạn cầu Khe Sài 2 (thuộc xóm Khe Sài 2 xã Nghĩa Lộc huyện Nghĩa Đàn Nghệ An) vừa xảy ra một vụ tai nạn làm một người phụ nữ tử vong.

Vào khoảng 18h ngày 11/3, chiếc xe ô tô chở cát BKS 29H- 287.82 chạy hướng Tân Kỳ- Nghĩa Đàn, khi tới địa điểm trên thì va chạm với xe máy BKS 37G1-075.38 do một người phụ nữ điều khiển. Cú va chạm mạnh làm xe máy và người phụ nữ ngã xuống lọt vào gầm xe tải chở keo BKS 37C- 258xx chạy cùng chiều.

Vụ va chạm liên hoàn làm người phụ nữ bị thương nặng và tử vong sau đó. Chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt kịp thời, bảo vệ hiện trường. Quá trình kiểm tra đồ dùng cá nhân trong cốp xe máy thì được biết người phụ nữ tên L., đang công tác tại công an xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí