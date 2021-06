Xe máy đấu đầu trên quốc lộ, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người trọng thương

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng

Sáng 8/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h ngày 7/6 trên tuyến QL19C, đoạn qua địa bàn thôn Bình An 1, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định).

Thời điểm trên, xe máy BKS 77H1-114.62 do anh Nguyễn Minh Phong (19 tuổi, ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) điều khiển chạy theo hướng từ huyện Vân Canh về TT.Diêu Trì (huyện Tuy Phước) đã va chạm mạnh với xe máy BKS 77X7-1486 do ông Lê Văn Truyền (44 tuổi, trú thôn Bình An 1, xã Phước Thành) điều khiển chạy theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn đã khiến một người tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn đã khiến ông Truyền tử vong tại chỗ, anh Phong bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm phương tiện lưu thông đông đúc, lực lượng chức năng đã phải tăng cường lực lượng đến hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp điều tra vụ tai nạn.

Tác giả: Quang Đạt

Nguồn tin: atgt.vn