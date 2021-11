Xế hộp bị xe container đè bẹp rúm, 2 người tử vong

Sáng 24/11, theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 22h58 ngày 23/11, tại đường tỉnh 360 thuộc địa bàn tổ dân phố An Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng, xe container BKS 15C-172.37 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-095.37 do tài xế Vũ Thế Kh. (SN 1979, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Kiến An về An Lão đã va chạm với xe ô tô BKS 15A-576.65 do anh Ngô Quang K. (SN 1974, trú tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng) điều khiển, đang dừng ở rìa đường bên phải cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe container và xe ô tô con khiến 2 người tử vong.

Được biết tại thời điểm xảy ra tai nạn ngoài anh Ngô Quang K thì trong xe ô tô con còn có anh Phạm Văn K. (SN 1994, trú tại phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Hậu quả, do va chạm mạnh khiến xế hộp bị xe container đè bẹp làm anh Ngô Quang K. và anh Phạm Văn K. tử vong tại chỗ; cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện An Lão đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tiết giao thông, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ, làm rõ vụ tai nạn.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: Pháp luật Plus