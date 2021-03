Xe đầu kéo bốc cháy trơ khung trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT (Bộ Công an), vào khoảng 7h ngày 13/3, tại km56+300 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội - Lào Cai) thuộc địa phận Khu 10 xã Phù Ninh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ cháy xe ô tô đầu kéo khiến phương tiện này bị thiệu rụi đến trơ khung.

Nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang BKS: 77C 156.67 kéo theo romooc 72R 005.59 do tài xế Huỳnh Quốc Tú (SN:1989, HKTT: Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định) điều khiển, khi đến km56+300 thì phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Toàn bộ phần đầu xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã có mặt dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy diễn ra rất nhanh nên chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã khiến phương tiện bị cháy trơ khung ở phần cabin xe, rất may không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý vụ việc.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT có mặt, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phối hợp với các bên liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV